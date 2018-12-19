Возбуждено дело против судей Ошского горсуда, освободивших наркоторговца

Генеральным прокурором Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ошского городского суда "К.Ж.", заместителя председателя "Ш.А.", судьи Ошского областного суда "М.Н.", а также бывшего судьи этого же суда "Т.М." по статьям 304 (Злоупотребление должностным положением) и 328 (Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что указанные судьи 30 декабря 2016 года и 28 марта 2017 года вынесли неправосудные приговоры в отношении гражданина Республики Таджикистан "Б.Т.", обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления – сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Вышеназванные судьи, незаконно переквалифицировав деяния "Б.Т." на менее тяжкое преступление, применили требования Закона "Об амнистии в связи с 25-летием независимости Кыргызской Республики и 100-летием национально-освободительного восстания 1916 года".

В результате чего гражданин иностранного государства "Б.Т." незаконно был освобожден из под стражи и для него созданы реальные условия покинуть территорию Кыргызской Республики.

Уголовное дело передано в ГКНБ Кыргызской Республики для организации расследования.