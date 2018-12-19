В Бишкеке мужчину похитили, угрожали убийством и вымогали 50 000 долларов

Оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД Кыргызской Республики была получена оперативная информация, что на территории г.Бишкек группа неизвестных лиц похитили и незаконно удерживают на съемной квартире в центре города жителя столицы. Злоумышленники вымогали у мужчины денежные средства в сумме свыше 50 000 долларов США, при этом 2000 тысячи долларов требовали найти немедленно.

Угрожая физической расправой и убийством потерпевшему и его семье, отобрали у него ключи от дома.

По получении данной информации оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД Кыргызской Республики были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц, занимающихся вымогательством.

По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по ст.170 ч.2 (Вымогательство) УК КР.

Спецоперация УБОП по освобождению незаконно удерживаемого гражданина проводилась в центре города Бишкек. Во время задержания подозреваемых лиц потерпевший мужчина находился у них в съемной квартире многоэтажного дома. Выяснилось, что злоумышленники избили потерпевшего, нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

В результате принятых мер оперативниками УБОП СКМ МВД были задержаны трое лиц, причастных к данному преступлению: -главарь группы, гражданин К.М. 1978 года рождения, житель г.Бишкек, ранее 5 раз судимый по ст.97, 168, 170 УК КР; гражданин Б.В. 1989 года рождения, проживающий в г.Бишкек, ранее четырежды судимый по ст.164 УК КР. -Также задержан гр. Т.Х. 1984 года рождения, житель Чуйской области, по

предварительным данным он же является наводчиком.

В настоящее время проверяется причастность задержанных лиц к другим совершенным аналогичным преступлениям. Проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД КР.