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В Чуйской области по подозрению в убийстве задержан мужчина

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- ВБ
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12 декабря 2018 года в ОВД Московского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины признаки насильственной смерти, в одной из улиц в селе Петровка.

На место происшествия выезжала следственная оперативная группа ОВД Московского района.

Личность убитого мужчины сразу же был установлен, им оказался 35-летний гражданин Г.Д. житель Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован ОВД Московским районом, было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Московского района по подозрению за совершения данного преступления задержан 43-летний гр.К.А. житель Чуйской области.

По предварительным данным преступление совершено на почве пьяной ссоры.

Задержанный в порядке ст.94 УПК Кыргызской Республики водворен ИВС.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/375608
Теги:
убийство, уголовная ответственность, преступление, уголовное дело
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