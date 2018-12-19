В Чуйской области по подозрению в убийстве задержан мужчина

12 декабря 2018 года в ОВД Московского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины признаки насильственной смерти, в одной из улиц в селе Петровка.

На место происшествия выезжала следственная оперативная группа ОВД Московского района.

Личность убитого мужчины сразу же был установлен, им оказался 35-летний гражданин Г.Д. житель Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован ОВД Московским районом, было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Московского района по подозрению за совершения данного преступления задержан 43-летний гр.К.А. житель Чуйской области.

По предварительным данным преступление совершено на почве пьяной ссоры.

Задержанный в порядке ст.94 УПК Кыргызской Республики водворен ИВС.

Расследование продолжается.