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В Ошской области третий раз за год ремонтируют здание айыл окмоту

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- Екатерина Улитина
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Главу Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Суйского района Шарабидина Капарова вновь обвиняют в финансовых нарушениях. В редакцию VB.KG поступила жалоба от сельчан о том, что Капаров при ремонте здания айыл окмоту потратил около $300 на каждый квадратный метр.

- С 2015 по 2017 годы на ремонт здания айыл окмоту потратили более 6 миллионов сомов. В 2018 году выделил еще 1 миллион 612 тысяч сомов. Недавно они объявили очередной тендер на ремонт этого же здания. Планируют потратить еще 256 тысяч сомов, - возмущаются местные жители.

Они отмечают, что, хотя на ремонт здания выделяют миллионы сомов, ремонт крыши провели из старых строительных материалов.

- Получается ремонт здания айыл окмоту выходит в 300 долларов за 1 кв. метр, откуда такие цены? Дешевле построить новое трехэтажное здание айыл окмоту. Но тогда "проесть" деньги, наверное, не удалось бы, а так под предлогом ремонта можно ежегодно выделять по несколько миллионов сомов и присваивать бюджетные средства в особо крупном размере. Шараб Капаров сам нигде не подписывается, а заставляет расписываться вместо него своих подчиненных, запугивая их увольнением. Так он надеется избежать уголовной ответственности, - написали жители Кызыл-Кыштакского айыл окмоту.

По данным портала государственных закупок, 22 ноября сельская управа Кызыл-Кыштак действительно объявила тендер на ремонт административного здания на сумму 256 тысяч сомов. Тендер выиграла компания "Суротош-Строй". Эта же фирма делала ремонт здания в 2017 году. Тогда за благоустройство территории и ремонт компания получила 1 млн 272 тысячи сомов. В это же время сельская управа провела еще один тендер на ремонт этого же административного здания. Сумма закупки составила 1 млн 181 тысячу 400 сомов.

Отметим, что жители не в первый раз жалуются на Шарабидина Капарова. Ранее они писали письма премьер-министру, генеральному прокурору, в Совет безопасности, в правительство и в правоохранительные органы. Среди обвинений к главе сельской управы называлось незаконная продажа земель, финансовые нарушения при строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

- На основании многочисленных жалоб, поступивших в разные структуры, была создана специальная комиссия в Кара-Суйском районе, которая по каждому пункту жалоб провела проверку. По заключению комиссии, нарушений в работе Шарабидина Капарова не обнаружено, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе Генеральной прокуратуре.

Отметим, Шарабидин Капаров трижды переизбирался на пост главы Кызыл-Кыштакского айыл окмоту. Он руководит сельским округом с 2010 года.


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URL: https://www.vb.kg/375612
Теги:
Генеральная прокуратура, госзакупки, коррупция, нарушения, Ошская область, ремонт, Кыргызстан, Шарабидин Капаров
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