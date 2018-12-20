В "Вечерке" пройдет прямая линия с мэром Бишкека Суракматовым

В пятницу, 21 декабря с 14.00 до 16.00 мэр Бишкека Азиз Суракматов ответит на вопросы читателей VB.KG и газеты "Вечерний Бишкек".

Когда, наконец, заработает проект "Безопасный город"? Каким будет бюджет на 2019 год? Кому достанутся придомовые участки горожан? Эти и любые другие вопросы вы можете задать лично Азизу Суракматову и немедленно получить на них ответ.

Телефон горячей линии 38-65-37, номер WhatsApp в Телеграмм +996 777 811 308.

Кроме того, предварительно до 21 декабря вы можете задавать интересующие вас вопросы, адресованные мэру, нашим корреспондентам по телефонам: 68-01-52 и 48-61-93 или по электронной почте maria.indina.vlasova@gmail.com