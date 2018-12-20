Погода
$ 69.73 - 69.90
€ 79.15 - 80.17

В "Вечерке" пройдет прямая линия с мэром Бишкека Суракматовым

343  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В пятницу, 21 декабря с 14.00 до 16.00 мэр Бишкека Азиз Суракматов ответит на вопросы читателей VB.KG и газеты "Вечерний Бишкек".

Когда, наконец, заработает проект "Безопасный город"? Каким будет бюджет на 2019 год? Кому достанутся придомовые участки горожан? Эти и любые другие вопросы вы можете задать лично Азизу Суракматову и немедленно получить на них ответ.

Телефон горячей линии 38-65-37, номер WhatsApp в Телеграмм +996 777 811 308.

Кроме того, предварительно до 21 декабря вы можете задавать интересующие вас вопросы, адресованные мэру, нашим корреспондентам по телефонам: 68-01-52 и 48-61-93 или по электронной почте maria.indina.vlasova@gmail.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375615
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Нина Горобец
20.12.2018, 12:23

Уважаемый господин мэр ответьте пожалуйста возможно ли восстановление маршрута 29 автобуса из аламедине потому что микрорайон большой в транспорт по этому маршруту только один 147 маршрут и это очень накладно и неудобно хотелось бы чтобы еще добавили бы маршруты других автобусов

0
Цитировать
Жалоба модератору
Артур
20.12.2018, 14:38

Дороги когда будет чистить? Везде снег, слякоть, ни одной машины не видел, чтоб чистили. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  