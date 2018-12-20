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НБКР: Передача Финразведке данных всех клиентов банков – не совсем законна

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- Оксана Гут
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Национальный банк КР, изучив запрос от Государственной службы финансовой разведки о предоставлении информации по всем клиентам банков, и отвечая на запрос VB.KG поясняет следующее:

- Законодательством КР определены понятие "банковская тайна", а также порядок предоставления информации, содержащей в себе сведения, составляющие банковскую тайну, которые направлены на обеспечение защиты информации от незаконного разглашения.

Таким образом, банковская тайна охраняется законодательством страны, согласно которому финансовые учреждения не вправе передавать/разглашать сведения о вкладах, счетах, банковских операциях, финансовом положении своих клиентов и иных сведениях, если нет законных оснований. При этом режим банковской тайны не носит абсолютный характер, в определенных законом ситуациях доступ к данным может быть предоставлен государственным органам.

Статья 9 Закона "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления, суды, а также финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в соответствии с отраслевым законодательством КР представляют органу финансовой разведки запрашиваемую информацию или документы в сроки, установленные в письменном запросе.

В нашем случае порядок предоставления информации законом "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности".

Так статья 131 Закона "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности" устанавливает требования к запросу о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну. В частности, запрос должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну, а также цель использования информации, составляющей банковскую тайну, и правовые основания запроса. В случае несоответствия запроса требованиям указанной статьи, банк обязан отказать в предоставлении информации, составляющей банковскую тайну.

В этой связи Национальный банк считает, что банки и любые государственные органы обязаны соблюдать установленные законодательством требования по запросу, раскрытию и обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих банковскую тайну.

Учитывая, что закон устанавливает четкие требования к запросу о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, который в том числе должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну, а также правовые основания запроса, считаем, что сплошная передача данных по всем клиентам банков не в полной мере соответствует Закону "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности", - сообщает пресс-служба НБКР.


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URL: https://www.vb.kg/375620
Теги:
банковский сектор, закон, теневая экономика, Госслужба финразведки, Кыргызстан, деньги, экономика, НБКР
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Комментарии
Гражданин
20.12.2018, 12:19

Данные о клиентах банка должны передаваться правохранительным органам только с разрешения суда, и государство должно обеспечить защиту данных клиентов. А то все клиенты перестанут доверять нашим банкам и оттолкнут их.

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2
20.12.2018, 12:48

Странная позиция Абдыгулова и НБКР не совсем законно. Либо законно, либо нет, а тут чуть чуть беременна. НБКР боится даже своей тени, тем более финразведку, с таким конъюктурным и слабым предом

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скафнюк
20.12.2018, 14:24

не то что чуть чуть незаконна..это вообще незаконно..

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