В Москве гражданин Кыргызстана сбил на автомобиле женщину с ребенком

Вчера московская полиция задержала водителя такси, который сбил женщину и ее сына. Им оказался приезжий из Кыргызстана, сообщают российские СМИ со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 11 на проспекте Мира города Москвы. Таксист, двигаясь за рулем машины Hyndai Solaris, наехал на мать с шестилетним ребенком.

В результате произошедшего пешеходы попали в больницу. Против водителя из Кыргызстана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264. УК РФ.

На данный момент выяснить судьбу мигранта из Кыргызстана и детали дела пока не удалось. Посольство КР в России пока недоступно для комментариев.