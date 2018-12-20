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В Москве гражданин Кыргызстана сбил на автомобиле женщину с ребенком

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- Бакыт Стамов
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Вчера московская полиция задержала водителя такси, который сбил женщину и ее сына. Им оказался приезжий из Кыргызстана, сообщают российские СМИ со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 11 на проспекте Мира города Москвы. Таксист, двигаясь за рулем машины Hyndai Solaris, наехал на мать с шестилетним ребенком.

В результате произошедшего пешеходы попали в больницу. Против водителя из Кыргызстана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264. УК РФ.

На данный момент выяснить судьбу мигранта из Кыргызстана и детали дела пока не удалось. Посольство КР в России пока недоступно для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/375621
Теги:
ДТП, Россия, Москва, Кыргызстан, автонаезд
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