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Эдиль Байсалов присоединился к "СДПК без Атамбаева"

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- Бакыт Стамов
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На сегодняшней Октябрьской районной конференции "СДПК без Атамбаева" общественный деятель Эдиль Байсалов очень резко высказался в адрес экс-президента.

По его словам, партия не может быть частной собственностью одного человека.

- Всю жизнь этот человек пользовался людьми. Мы его посадили на президентское кресло, но он предал память тех людей, которых я также призывал выйти на площадь в 2010 году. Я первые годы его поддерживал, и поддержал, даже когда он сажал Тюлеева и Келдибекова. Но я все ждал, когда же он наконец погонит нас пинками к благосостоянию. Вместо этого он привел в партию денежные мешки. Я спрашивал их: какие же вы социал-демократы?! Их не интересует судьба нашей страны. Все они предали идеи социал-демократии, - сказал он.

Кроме того, Байсалов заявил о своей солидарности с членами движения "СДПК без Атамбаева".

- Я социал-демократ, и мне не нужен мандат от Ниязова и ему подобных. Я с первой минуты поддерживаю движение "СДПК без Атамбаева". И я хочу сказать господам из "Апреля". Здесь сидят товарищи, а там именно господа. Мы поганой метлой прогоним Атамбаева из нашей партии! – добавил активист.


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URL: https://www.vb.kg/375622
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Эдиль Байсалов, Октябрьский район, Бишкек, Кыргызстан, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Шариков Палиграф Палиграфыч
20.12.2018, 13:23

Эта вся шушара напоминает мне банду Швондера! А Эдиль Байсалов напоминает девушку переодетой в мужчину !

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Оля
20.12.2018, 13:35

О эдичка как на панели фронты меняет,это типично для него,американская юла он.кто заплатит тому и бежит эдичка истеричка

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Реалист
20.12.2018, 13:45

О как, у Байсалова голос прорезался, да его самого надо поганой метлой гнать из страны, госдеповская марионетка 

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скафнюк
20.12.2018, 14:19

сидит наверное и считает что бы еще такого сказать чтобы его поганой метлой прогнали в штаты..на родину так сказать..откуда сосет..а денежки или еще что -то это у кого какая фантазия

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Мира
20.12.2018, 14:55

Это лишний раз доказывает, что для большинства членов СДПК стало принципиально важно очистить партию от коррупционеров

0
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Тунгуч
20.12.2018, 14:56

Будущим президентам на заметку! бойся данайцев дары приносящих....

0
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Мария
20.12.2018, 15:01

Атамбаев привратил всех находящихся вокруг себя «обоновцам» даже депутат Жогорку Кенеша Карамушкина уже ОБОНКА её места не в парламенте а на улице! Это она доказала своим поведением!!!

А Ачык саясат лает и лает за деньги Назгул Мамытова мать родную продаст. Вчера только против Атамбаева лаяла теперь лает в защиту Атамбаева. Таким без принципным представителям СМИ Народ даёт нужную оценку!!! К сожелению 

уровень отдельных СМИ на столько упала что залезли до постельи... 

не соблюдают журналистскую этику и таким образом заставляют принимать определённую меру ограничивающиеся свободы слова. 

Если депутаты предложат принимать подобные законы то виноватыми будет Мамытова подобные

-1
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Жалоба модератору
Кузя
20.12.2018, 15:02

Байсалов молодец! Я тоже за СДПК без Атамбаева!

-1
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Алым
20.12.2018, 15:02

КСДП жалгыз Атамбаевдики эмес, анын ар бир мүчөсү бирдей укукта КСДП партиясынын ичинде авторитардык режим орнотуу аракети жасалып атканы маалым. Партия лидери А. Атамбаев өзү менен пикири келишпеген, позициясы дал келбегендердин баарын бир четинен партия катарынан чыгарып атканы буга далил. Жакында эле аталган партиянын төрагасынын орун басары болуп, парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты И. Карамушкина дайындалганын да билебиз. Бул кыргыз тилине каршы саясатын жүргүзгөн депутат айым жакында эле: «Атамбаев менен иштешүүнү каалабагандар арыз жазып, мүчөлүктөн чыгып кетсин» деп партиялаштарына кайрылды. Мына ушунун өзү да КСДП партиясын Атамбаев өзүнүн жеке фирмасына айланткысы келип атканынан кабар берет. Карамушкинанын мындай жосунсуз талабына парламенттеги КСДП фракциясынын лидери И. Өмүркулов өтө таасын жообун берди. «Биздин бул партиялаштарыбыз мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы, өлкөнүн туруктуулугу үчүн бир киши катары чыгышкан. Алардын көбү борбордук аянтта жанын беришти. Муну эч качан унутпаш керек. Биз бардыгыбыз партия сүрөгөн талапкерди, президентти колдодук, бардыгыбыз добуш бердик. Бүгүнкү күндө партияда да, өлкөдө да туруктуулукту каалайбыз», - деди ал. Ошону менен бирге эле ал партиянын бардык мүчөлөрүнүн укугу бирдей экенин эскертти. Эң туура жүйөө. Партия – бул бир адамдын менчиги эмес, ал көптөгөн адамдардын биригүүсүндөгү уюм болуп саналат. Андыктан аны узурпациялап алууга жол берилбеши керек.

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Мырза
20.12.2018, 15:05

Байсалов- Никто, и зовут его Никак! Пинками по бабской заднице надаем.

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