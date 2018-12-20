Эдиль Байсалов присоединился к "СДПК без Атамбаева"

На сегодняшней Октябрьской районной конференции "СДПК без Атамбаева" общественный деятель Эдиль Байсалов очень резко высказался в адрес экс-президента.

По его словам, партия не может быть частной собственностью одного человека.

- Всю жизнь этот человек пользовался людьми. Мы его посадили на президентское кресло, но он предал память тех людей, которых я также призывал выйти на площадь в 2010 году. Я первые годы его поддерживал, и поддержал, даже когда он сажал Тюлеева и Келдибекова. Но я все ждал, когда же он наконец погонит нас пинками к благосостоянию. Вместо этого он привел в партию денежные мешки. Я спрашивал их: какие же вы социал-демократы?! Их не интересует судьба нашей страны. Все они предали идеи социал-демократии, - сказал он.

Кроме того, Байсалов заявил о своей солидарности с членами движения "СДПК без Атамбаева".

- Я социал-демократ, и мне не нужен мандат от Ниязова и ему подобных. Я с первой минуты поддерживаю движение "СДПК без Атамбаева". И я хочу сказать господам из "Апреля". Здесь сидят товарищи, а там именно господа. Мы поганой метлой прогоним Атамбаева из нашей партии! – добавил активист.