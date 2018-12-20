Камчыбек Жолдошбаев вновь придрался к Салымбековым

Депутат Камчыбек Жолдошбаев недоволен тем, что на рынке "Дордой" расположен таможенный пост. Об этом он сегодня заявил на заседании парламента.

По его словам, такого нигде нет в мире.

- По этому вопросу я прошу спикера дать протокольное поручение, чтобы перенесли этот пост в другое место. Такого нигде нет. Это место, где процветает коррупция. Я бы сказал товарищу Салымбекову, что на базаре никогда не было таможни и их складов. Такого нет в Америке и Европе. В нашей стране стали бороться с коррупцией, и поэтому этот вопрос необходимо правильно рассмотреть, - сказал он.

Отметим, ранее депутат Камчыбек Жолдошбаев на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил, что некоторые братья Салымбековы, имея судимость за изнасилование, стали еще и депутатами.

ТРК "Дордой" принадлежит меценату и экс-губернатору Нарынской области Аскару Салымбекову.

Сам Камчыбек Жолдошбаев является собственником ТЦ "Беш-Сары", расположенного на Ошском рынке Бишкека.

Салымбековы пока особо никак не отреагировали на заявления Жолдошбаева.