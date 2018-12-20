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Камчыбек Жолдошбаев вновь придрался к Салымбековым

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- Бакыт Стамов
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Депутат Камчыбек Жолдошбаев недоволен тем, что на рынке "Дордой" расположен таможенный пост. Об этом он сегодня заявил на заседании парламента.

По его словам, такого нигде нет в мире.

- По этому вопросу я прошу спикера дать протокольное поручение, чтобы перенесли этот пост в другое место. Такого нигде нет. Это место, где процветает коррупция. Я бы сказал товарищу Салымбекову, что на базаре никогда не было таможни и их складов. Такого нет в Америке и Европе. В нашей стране стали бороться с коррупцией, и поэтому этот вопрос необходимо правильно рассмотреть, - сказал он.

Отметим, ранее депутат Камчыбек Жолдошбаев на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил, что некоторые братья Салымбековы, имея судимость за изнасилование, стали еще и депутатами.

ТРК "Дордой" принадлежит меценату и экс-губернатору Нарынской области Аскару Салымбекову.

Сам Камчыбек Жолдошбаев является собственником ТЦ "Беш-Сары", расположенного на Ошском рынке Бишкека.

Салымбековы пока особо никак не отреагировали на заявления Жолдошбаева.


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URL: https://www.vb.kg/375625
Теги:
Дордой, коррупция, таможенные пошлины, Камчыбек Жолдошбаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Аскар Салымбеков
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Комментарии
скафнюк
20.12.2018, 14:26

это любовь по-атбашински..а есть еще любовь по-таласски..

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