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Депутат БГК Жусупбек Коргонбай уулу получил гражданство РФ по "упрощенке"

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- Оксана Гут
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Депутат Бишкекского горкенеша Жусупбек Коргонбай уулу документирован паспортом гражданина Российской Федерации серии 45 08 № 968138 20 июля 2007 года отделением по району Северное Измайлово ОУФМС России по г. Москве в ВАО.

В учетах МВД России по состоянию на 15 октября 2018 года сведения о выходе из российского гражданства отсутствуют. Об этом VB.KG сообщили в ЦИК КР.

В Центризбиркоме пояснили, что проверкой на "двойное гражданство" нардепа они занялись после соответствующих публикаций в СМИ. При этом, как отметили в ведомстве, сам Жусупбек Коргонбай уулу не был против – он дал свое согласие на запрос в органы РФ.

Так, исходя из официального ответа министерства юстиции РФ, Жусупбек Коргонбай уулу приобрел гражданство Российской Федерации в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 1 Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства на основании решения УФМС России по г. Москве от 24 мая 2007 года.

- В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 52 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" приобретение иного гражданства является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата местного кенеша, - заявили в ЦИК КР.

Отметим, Жусупбек Коргонбай уулу был депутатом 26, 27 созывов Бишкекского городского кенеша от фракции "Республика - Ата Журт". Так же является вице-президентом национальной федерации бокса КР.

Будучи членом градсовета и земельной комиссии заявлял, что его подпись была подделана в протоколе градсовета о сдаче в аренду участка в южной части столицы. В том числе по которым Генпрокуратурой возбуждено 2 уголовных дела.

Также уже бывший нардеп предлагал переименовать районы Бишкека именами героев восстания 1916 года.


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URL: https://www.vb.kg/375629
Теги:
Бишкекский горкенеш, Министерство юстиции, ЦИК, закон, нарушения, паспорт, Россия, гражданство, Кыргызстан, лишение мандата, Жусупбек Коргонбай уулу
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