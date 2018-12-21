Должен ли Кыргызстан поддерживать Россию в вопросе Крыма?

Последнее голосование в ООН по Крыму показало, что Кыргызстан даже спустя почти пять лет после референдума в Крыму не выработал четкой позиции по этому вопросу. Журналист VB.KG в составе международной группы журналистов посетил спорный полуостров, чтобы своими глазами увидеть, как живет Крым в условиях санкций и действительно ли на практике позиция стран столь же безапелляционна, как это заявляют лидеры государств с трибун ООН и международных площадок. Возможно, подобные репортажи помогут кыргызстанцам сформировать собственное мнение о проблеме Крыма.

Крым не Россия?

В разговорах крымчане без запинки и сомнений называют себя россиянами, а вот с юридическими вопросами и международной торговлей дела куда сложнее.

Александр Баталин, директор знаменитого симферопольского завода "Фиолент" на котором выпускают приборы военной промышленности и электроинструменты для строительства и ремонта рассказывает, что на упаковках своей продукции завод не может ставить маркировку "сделано в России".

- Мы обязательно должны указывать на коробках "Крым, Симферополь", чтобы писать "Россия" нужно разрешение от всех стран ЕАЭС, - сказал Баталин.

Такого разрешения лидеры стран Евразийского союза не дают, и, тем не менее, товары, произведенные в Крыму, на свою территорию пускают. И речь идет не только о дрелях и перфораторах "Фиолента", а еще о винах, эфирных маслах и других крымских товарах.

Александр Баталин называет себя "настоящим красным директором". Он управлял заводом при властях Советского Союза, Украины и России. На вопрос, когда было лучше - отвечает уклончиво.

- Украинские власти нам не помогали, мы сами работали и зарабатывали. В составе России впервые за долгое время получили государственный заказ на собственную разработку. Заказ выполнили, и тем не менее, мы должны доказать, что и сами чего-то стоим, что мы можем зарабатывать и быть успешными.

А как же санкции?

В цехах завода почти все оборудование европейских марок, привезенное из Швейцарии, Франции и других стран. Большинство машин покупали еще при Украине, но и после прихода российских властей, несмотря на санкции, на заводе появляются европейские обновки.

В Крыму покупка европейских и американских брендов дело обычное. Судя по всему, производители стран, которые ввели санкции, не слишком беспокоятся о том, что их товары популярны на полуострове. Крупные компании сквозь пальцы смотрят на то, что их продукция беззастенчиво рекламируется в Крыму, некоторые сами активно содействуют тому, чтобы она дошла до крымчан. На полуострове легко можно купить айфоны, одежду известных брендов, мебель, автомобили, промышленное оборудование и все остальное.

Как происходит торговля с внешним миром?

Есть отдельная категория партнеров, которых не пугают возможные санкции и ограничения, и они готовы покупать крымскую продукцию. Но даже в этом случае возникает вопрос: как оплачивать сделки? На полуострове действует всего два крупных банка. Самый большой - РНКБ, но из-за санкций ему запрещены операции с иностранными валютами и с зарубежными банками. Есть небольшие банки, которые работают с долларами, но и с ними могут возникнуть проблемы. Кроме того, здесь не работают карты VISA и Master Card. В итоге предприниматели осуществляют сделки через посредников на материке.

Часть бизнесменов проходят перерегистрацию в России и открыто работают в Крыму по российскому законодательству (к примеру - "Ашан"). Те, кто не стремятся афишировать свое присутствие в Крыму, производят поставки через посредников.

Анонимность превыше всего

Из-за санкций экономика Крыма оказалась в тяжелой ситуации, многие предприятия после референдума были вынуждены закрыться. Но сейчас, в основном благодаря колоссальным вливаниям из федерального бюджета России, экономические отчеты республики выглядят впечатляюще. Ежегодный рост ВВП составляет порядка 10%, средняя зарплата – 32 тысячи рублей (сами крымчане говорят, их заработки колеблются в пределах от 15 до 25 тысяч рублей).

Чтобы сохранить экономическую стабильность полуострова российские власти всячески пытаются привлечь туда инвесторов. Вся территория объявлена свободной экономической зоной. Для среднего, мелкого и даже микропредпринимательства существует внушительные пакеты льгот, дотаций и финансовой помощи.

Судя по отчетам, это дает свои плоды: за последние три года резидентами крымской СЭЗ стали 1272 компании, а инвестиции только за 10 месяцев 2018 года составили 213 млрд рублей (более 3 млрд долларов).

В Министерстве экономики Крыма уверяют, что в этой цифре содержатся инвестиции не только российских бизнесменов, но и иностранных компаний, которые, опасаясь санкций, стараются не привлекать к себе внимания.

Причем здесь Кыргызстан?

Кыргызстан к вопросу Крыма не имеет никакого отношения. Пока Беларусь налаживает поставку к себе крымских товаров, европейские бренды беззастенчиво зарабатывают на крымчанах, а "Равоны", собранные в Узбекистане, колесят по Тавриде (главная автомобильная трасса Крыма), Кыргызстан на всякий случай держится подальше от спорного полуострова.

17 декабря на последнем заседании Генеральнаой ассамблеи ООН, где страны голосовали по проекту резолюции, предложенной Украиной "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", Кыргызстан вновь воздержался от открытого выражения своей позиции. Нейтралитет сам по себе неплох, но пример других стран, которые умеют четко выражать свое мнение без вреда международным отношениям, заставляет задуматься.

Например, Армения, умудряется сохранять дружеские отношения с США и Евросоюзом, при этом раз за разом поддерживает Россию в вопросах Крыма. А Молдова и Турция, наоборот, открыто выступают за Украину, но не рвут отношений с Кремлем. У отечественных дипломатов в ООН пока получается сидеть тихо и никого не раздражать, но будет ли так всегда? И готовы ли они в случае необходимости отстаивать свои интересы?