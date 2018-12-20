В Бишкеке задержаны иностранцы с крупной партией метамфетамина

Органами внутренних дел выявлен факт контрабанды и распространения психотропного вещества – метамфетамина.

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Кыргызской Республики проведена спецоперация, направленная на выявление и пресечение международного канала контрабандных поставок крупных партий

психотропных веществ из Исламской Республики Иран в Кыргызстан.

В результате проведенных оперативных мероприятий 16 декабря 2018 года в городе Бишкек были задержаны трое граждан Исламской Республики Иран и один гражданин Республики Азербайджан, у которых была изъята особо

крупная партия метамфетамина. Вес изъятого психотропного вещества составляет около 1 кг.

По данным СБНОН МВД, указанная группа состояла исключительно из числа граждан иностранных государств. Возраст задержанных мужчин 22 – 49 лет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК Кыргызской

Республики.

Проводится расследование.