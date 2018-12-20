Олег Панкратов отказался от права на сохранение банковской тайны

Министерство экономики Кыргызской Республики настоящим выражает свое несогласие с предоставлением информации о всех банковских ячейках и банковских счетах в Государственную службу финансовой разведки.

Отмечаем, что поголовная проверка всех банковских счетов и ячеек противоречит действующему законодательству и наносит вред банковской системе. Прежде всего, данные действия могут подорвать доверие к банковской системе, а также повлиять на ее устойчивость. Более того, считаем, что предоставление всей без исключения информации о банковских счетах влияет на стабильность всей финансовой системы Кыргызской Республики, что также может повлечь за собой последствия для других секторов экономики.

Само наличие таких требований уже сегодня влияет на инвестиционный климат в стране и на отрасли, которые чувствительны к изменениям в финансовом секторе. Кроме того, считаем, что данные меры влияют на предпринимательскую среду, демотивируя бизнес вести дела в соответствие с законом.

Раскрытие банковской информации должно быть в соответствие с действующим законодательством и осуществляться в особых исключительных случаях в отношении отдельных субъектов при наличии соответствующих уголовных дел и решения Суда.

В случае, если данная мера направлена на искоренение коррупции среди государственных служащих, полагаем целесообразным для начала внести изменения в соответствующие законы. Такие изменения могут предполагать предоставление права профильным государственным органам иметь доступ к банковской информации служащих, занимающих позиции в государственных структурах, которые имеют высокие коррупционные риски. При этом такие нормы не должны затрагивать простых граждан и бизнеса.

Министр экономики Кыргызской Республики Олег Панкратов настоящим обращением публично отказывается от права сохранения банковской тайны и настоящим дает согласие на предоставление информации уполномоченным органам об имеющихся банковских счетах и ячейках за весь период работы на государственной службе.

Однако, данное действие не является призывом для других государственных служащих к отказу от права на сохранение банковской тайны. До тех пор, пока не будут внесены изменения в соответствующее законодательство, каждый гражданин должен иметь право за редким исключением на добровольный выбор: раскрывать или не раскрывать информацию об имеющихся счетах и транзакциях. Пока Закон обеспечивает сохранение банковской тайны, придаем важное значение тому, чтобы и государственные органы, и банки неукоснительно его выполняли. Нарушение норм о банковской тайне может нанести такой же ущерб экономике, как и наличие коррупции.