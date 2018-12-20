Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 79.42 - 80.55

Жээнбеков: В Кыргызстане борьба с коррупцией будет только усиливаться

283  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Органы безопасности надежно защищают национальные интересы нашего государства", - заявил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 декабря, на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику - Дню работника органов национальной безопасности Кыргызстана, прошедшем в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова.

Глава государства отметил, что их работа тяжела и требует большой ответственности, направлена на обеспечение безопасности государства, общества и граждан страны.

Он выразил благодарность за добросовестное исполнение своего долга сотрудниками органов безопасности, которые стоят на страже невидимых границ Родины и уверенность, что они и в дальнейшем эффективно будут выполнять свою работу.

Президент напомнил о сотрудниках органов безопасности, которые героически погибли, выполняя свой долг, и пожелал их семьям долгих лет жизни.

В то же время напомнил об остро стоящей проблеме терроризма и экстремизма в мире и отметил, что требования к сотрудникам органов безопасности высоки.

"В таких тяжелых условиях обязанности и ответственность органов безопасности возрастает в разы. Необходимо ставить заслон угрозам, своевременно принимать превентивные меры. В первую очередь, не применяя силу, мы должны делать упор на разъяснительные работы, донесение верной информации. Нужно усилить бдительность и активизировать мероприятия против террора, соответствующие силы и средства всегда должны быть в полной готовности", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того Президент напомнил, что одно из важных направлений профессиональной работы сотрудников национальной безопасности - это борьба с коррупцией и отметил, что в этом году сотрудники раскрыли крупные коррупционные схемы и преступления, вызвавшие общественный резонанс.

"За все преступления кому бы то ни было придется ответить. Никто не посмотрит на их должности, чины или место в обществе. Еще раз предупреждаю, что борьба с коррупцией будет только усилена", - сказал Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что личный состав органов национальной безопасности докажет делом преданность служебному долгу и будет надежно защищать национальные интересы страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375639
Теги:
борьба, коррупция, праздник, президент, Кыргызстан, поздравление, ГКНБ, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Реалист
20.12.2018, 17:26

Борьба с коррупцией это конечно хорошо лишь бы она не превратилась в охоту на ведьм

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
20.12.2018, 19:49

Наверное было бы правильней борьбу с коррупцией начать с сокращения должностей. Ведь чем меньше чиновников,тем меньше коррупц ионеров.Зачем содержать семь,когда благополучно можно обойтись двумя. Вот например в огромном Казакстане пограничная служба в составе комитета,а в нашей крохотной стране она (ГПС) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. А будь они вместе,то и координировать было бы проще. Сокращать надо должностя.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  