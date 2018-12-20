Жээнбеков: В Кыргызстане борьба с коррупцией будет только усиливаться

"Органы безопасности надежно защищают национальные интересы нашего государства", - заявил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 декабря, на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику - Дню работника органов национальной безопасности Кыргызстана, прошедшем в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова.

Глава государства отметил, что их работа тяжела и требует большой ответственности, направлена на обеспечение безопасности государства, общества и граждан страны.

Он выразил благодарность за добросовестное исполнение своего долга сотрудниками органов безопасности, которые стоят на страже невидимых границ Родины и уверенность, что они и в дальнейшем эффективно будут выполнять свою работу.

Президент напомнил о сотрудниках органов безопасности, которые героически погибли, выполняя свой долг, и пожелал их семьям долгих лет жизни.

В то же время напомнил об остро стоящей проблеме терроризма и экстремизма в мире и отметил, что требования к сотрудникам органов безопасности высоки.

"В таких тяжелых условиях обязанности и ответственность органов безопасности возрастает в разы. Необходимо ставить заслон угрозам, своевременно принимать превентивные меры. В первую очередь, не применяя силу, мы должны делать упор на разъяснительные работы, донесение верной информации. Нужно усилить бдительность и активизировать мероприятия против террора, соответствующие силы и средства всегда должны быть в полной готовности", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того Президент напомнил, что одно из важных направлений профессиональной работы сотрудников национальной безопасности - это борьба с коррупцией и отметил, что в этом году сотрудники раскрыли крупные коррупционные схемы и преступления, вызвавшие общественный резонанс.

"За все преступления кому бы то ни было придется ответить. Никто не посмотрит на их должности, чины или место в обществе. Еще раз предупреждаю, что борьба с коррупцией будет только усилена", - сказал Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что личный состав органов национальной безопасности докажет делом преданность служебному долгу и будет надежно защищать национальные интересы страны.