Еще один озабоченный таксист угрожает клиентке изнасилованием

Бишкекский таксист из службы Яндекс угрожает своей клиентке изнасилованием. Об этом написала на своей странице пользовательница интернета.

По ее словам, она получила от этого водителя СМСки с угрозами изнасилования.

- Пару дней назад вызвала такси. Села и водитель говорит на кыргызском: "задницей шевели!" или что-то в этом роде. Я офигела и начала с ним ругаться, мол, что за отношение. Когда поехали, я испугалась, и как только остановились на светофоре, я сразу вышла, а он открыл окно и сказал мне вслед, что его друзья зэки меня изнасилуют. Я подумала больной человек и всё на этом, забыла сегодня, но мне начали приходить вот такие сообщения, - написала она на своей странице.

Кроме того, она сообщила, что была по этому случаю в милиции на опознании этого водителя.

- Я сегодня была на опознании. Он и там перед ментами угрожал мне. Перед ними говорил, что все равно изнасилуют, - добавила она.

Девушка также опубликовала сами эти СМСки, где содержатся фразы крайне непристойного характера.

В пресс-службе ГУВД, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, сообщили, что данный факт им известен.

- Сотрудники Службы криминальной милиции проводят проверку по данному случаю. Результаты мы сообщим позже, - сказали в ГУВД Бишкека.