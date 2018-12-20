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Еще один озабоченный таксист угрожает клиентке изнасилованием

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- Бакыт Стамов
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Бишкекский таксист из службы Яндекс угрожает своей клиентке изнасилованием. Об этом написала на своей странице пользовательница интернета.

По ее словам, она получила от этого водителя СМСки с угрозами изнасилования.

- Пару дней назад вызвала такси. Села и водитель говорит на кыргызском: "задницей шевели!" или что-то в этом роде. Я офигела и начала с ним ругаться, мол, что за отношение. Когда поехали, я испугалась, и как только остановились на светофоре, я сразу вышла, а он открыл окно и сказал мне вслед, что его друзья зэки меня изнасилуют. Я подумала больной человек и всё на этом, забыла сегодня, но мне начали приходить вот такие сообщения, - написала она на своей странице.

Кроме того, она сообщила, что была по этому случаю в милиции на опознании этого водителя.

- Я сегодня была на опознании. Он и там перед ментами угрожал мне. Перед ними говорил, что все равно изнасилуют, - добавила она.

Девушка также опубликовала сами эти СМСки, где содержатся фразы крайне непристойного характера.

В пресс-службе ГУВД, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, сообщили, что данный факт им известен.

- Сотрудники Службы криминальной милиции проводят проверку по данному случаю. Результаты мы сообщим позже, - сказали в ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/375642
Теги:
ГУВД, дороги, изнасилование, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, таксист - насильник, такси
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Комментарии
222
20.12.2018, 19:02

Отпустят же как всегда

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Асхат
20.12.2018, 19:25

Менты такие насильники и бандиты, мы каждый день это видим. Нет им дела до этих угроз, изнасилует он ее, тогда и слегка отреагируют, может быть...

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Antitaxi
20.12.2018, 19:27

Вообще нюх потеряли эти таксисты. Номер какой у этого мудака. Кто знает напишите.

0
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