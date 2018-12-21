НКО, обменки, риелторы – кого следующих начнет "шерстить" Финразведка?

Запрос данных о всех держателях банковских счетов и ячеек – только начало. Скоро Финразведка начнет "шерстить" некоммерческие организации, обменные бюро, риелторов и прочих. Об этом VB.KG заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК" Дастан Бекешев.

- Если почитать закон внимательно, то у Финразведки полномочия на все это есть. К большому сожалению, именно мы – депутаты Жогорку Кенеша – наделили их таким правом. Насколько я помню, когда мы обсуждали проект закона по комитетам, на мой вопрос - будет ли такая ситуация, что вы запросите все банковские счета – мне ответили, что нет. Мол только тех, кто попадает в зону риска. Это арестованные по статьям незаконного обогащения и т.п. Но слова разошлись с делами, - сообщил парламентарий.

Он также отметил, что этот самый "драконовский" закон Финразведка просила принять во внеочередном порядке. А важность его ГСФР объясняла риском попасть в серый список ФАТФ (межправительственная организация - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – прим. ред.).

- Нам говорили, если мы не выполним международные рекомендации, с Кыргызстаном многие страны, особенно США, перестанут сотрудничать в банковском плане, переводить деньги и т.д. Но мы и так могли выполнить их, без принятия закона, не обязательно было так закручивать гайки. Но… Сейчас Финразведка только начала ощупывать действие этого закона, - предупредил нардеп.

Законы "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" со спешкой прошли обсуждение (если это можно так назвать) в парламентских комитетах и фракциях. Проголосовали за его принятие депутаты Жогорку Кенеша перед самым уходом на каникулы - 28 июня 2018 года во втором и третьем чтениях. Против выступили лишь трое – сам Бекешев, Мирлан Жеенчороев и Исхак Масалиев.

- Мало, кто читал закон, тем более тщательно обсуждал. Это так быстро все произошло, на радость Финразведке. Такого рода меры должны приниматься в отношении ОПГ, их родственников, но не в отношении всех. Но, я думаю, раз он вступил в силу, надо с коллег, с правительства начать проверки банковских ячеек. Именно с тех, кто принимал это решение. Они должны прочувствовать на себе действие принятого решения, - высказал свое мнение Дастан Бекешев.

Согласно информации на сайте Жогорку Кенеша, законы, регламентирующие деятельность и полномочия Финразведки, были зарегистрированы 08-05-2018.

Направлены на рассмотрение в комитетах 09-05-2018

Рассмотрены в комитетах 12-06-2018

Рассмотрение на заседании сессии ЖК 20-06-2018

Приняты в первом чтении 20-06-2018

Рассмотрены в комитетах (2,3 чтение) 26-06-2018

Рассмотрение на заседании сессии ЖК (2,3 чтение) 28-06-2018

Приняты 28-06-2018

Направлены на подпись президенту КР 12-07-2018

Подписаны 06-08-2018.

Теперь о самом законе. Если вкратце, то он предполагает создание санкционного перечня, высокорискованных групп, лиц, стран, совершая финансовые сделки (операции) с которыми, все банки, ломбарды, риелторы, обменки, НКО, физические и юридические лица должны незамедлительно сообщать Госслужбе финразведке. Списки и реестры утверждаются правительством.

Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

Глава 1. Статья 9 п 8.

Не является нарушением или разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) или иной тайны:

1) представление органу финансовой разведки информации или документов, в том числе в электронном формате, и предоставление доступа к электронным государственным реестрам и базам данных, указанных в частях 1-3 настоящей статьи;

ГСФР собирается получать все данные в электронном формате по защищенным каналам. За разглашение конфиденциальной информации предусматривается ответственность.

Это, кстати, очень интересно. Ведь даже о самом запросе Финразведки в банки по предоставлению данных по всем держателям счетов и ячеек никто, кроме отправителя и получателя не должен был узнать. Но копия документа попала-таки в СМИ.