Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 79.42 - 80.55

НКО, обменки, риелторы – кого следующих начнет "шерстить" Финразведка?

458  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Запрос данных о всех держателях банковских счетов и ячеек – только начало. Скоро Финразведка начнет "шерстить" некоммерческие организации, обменные бюро, риелторов и прочих. Об этом VB.KG заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК" Дастан Бекешев.

- Если почитать закон внимательно, то у Финразведки полномочия на все это есть. К большому сожалению, именно мы – депутаты Жогорку Кенеша – наделили их таким правом. Насколько я помню, когда мы обсуждали проект закона по комитетам, на мой вопрос - будет ли такая ситуация, что вы запросите все банковские счета – мне ответили, что нет. Мол только тех, кто попадает в зону риска. Это арестованные по статьям незаконного обогащения и т.п. Но слова разошлись с делами, - сообщил парламентарий.

Он также отметил, что этот самый "драконовский" закон Финразведка просила принять во внеочередном порядке. А важность его ГСФР объясняла риском попасть в серый список ФАТФ (межправительственная организация - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – прим. ред.).

- Нам говорили, если мы не выполним международные рекомендации, с Кыргызстаном многие страны, особенно США, перестанут сотрудничать в банковском плане, переводить деньги и т.д. Но мы и так могли выполнить их, без принятия закона, не обязательно было так закручивать гайки. Но… Сейчас Финразведка только начала ощупывать действие этого закона, - предупредил нардеп.

Законы "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" со спешкой прошли обсуждение (если это можно так назвать) в парламентских комитетах и фракциях. Проголосовали за его принятие депутаты Жогорку Кенеша перед самым уходом на каникулы - 28 июня 2018 года во втором и третьем чтениях. Против выступили лишь трое – сам Бекешев, Мирлан Жеенчороев и Исхак Масалиев.

- Мало, кто читал закон, тем более тщательно обсуждал. Это так быстро все произошло, на радость Финразведке. Такого рода меры должны приниматься в отношении ОПГ, их родственников, но не в отношении всех. Но, я думаю, раз он вступил в силу, надо с коллег, с правительства начать проверки банковских ячеек. Именно с тех, кто принимал это решение. Они должны прочувствовать на себе действие принятого решения, - высказал свое мнение Дастан Бекешев.

Согласно информации на сайте Жогорку Кенеша, законы, регламентирующие деятельность и полномочия Финразведки, были зарегистрированы 08-05-2018.

Направлены на рассмотрение в комитетах 09-05-2018

Рассмотрены в комитетах 12-06-2018

Рассмотрение на заседании сессии ЖК 20-06-2018

Приняты в первом чтении 20-06-2018

Рассмотрены в комитетах (2,3 чтение) 26-06-2018

Рассмотрение на заседании сессии ЖК (2,3 чтение) 28-06-2018

Приняты 28-06-2018

Направлены на подпись президенту КР 12-07-2018

Подписаны 06-08-2018.

Теперь о самом законе. Если вкратце, то он предполагает создание санкционного перечня, высокорискованных групп, лиц, стран, совершая финансовые сделки (операции) с которыми, все банки, ломбарды, риелторы, обменки, НКО, физические и юридические лица должны незамедлительно сообщать Госслужбе финразведке. Списки и реестры утверждаются правительством.

Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

Глава 1. Статья 9 п 8.

Не является нарушением или разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой, статистической тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) или иной тайны:

1) представление органу финансовой разведки информации или документов, в том числе в электронном формате, и предоставление доступа к электронным государственным реестрам и базам данных, указанных в частях 1-3 настоящей статьи;

ГСФР собирается получать все данные в электронном формате по защищенным каналам. За разглашение конфиденциальной информации предусматривается ответственность.

Это, кстати, очень интересно. Ведь даже о самом запросе Финразведки в банки по предоставлению данных по всем держателям счетов и ячеек никто, кроме отправителя и получателя не должен был узнать. Но копия документа попала-таки в СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375647
Теги:
банковский сектор, правительство, проверки, теневая экономика, Госслужба финразведки, Мирлан Жеенчороев, преступление, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, незаконное обогащение, Дастан Бекешев, Исхак Масалиев, НБ КР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  