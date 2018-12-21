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Черный дым с макаронной фабрики Rola пугает местных жителей

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- Екатерина Улитина
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Жители из окрестных сел Бишкека жалуются на постоянный черный дым, который исходит от здания фабрики макаронных изделий Rola. Видеозапись сегодня разместили в социальных сетях.

- Каждый божий день такая картина. Такое ощущение, что покрышки жгут, - написал пользователь.

Жители села Фрунзе в Сокулукском районе, где расположена фабрика мучных изделий Rola, подтвердили, что от завода постоянно поднимается черный густой дым.

Rola - один из крупнейших производителей муки и макаронных изделий в КР. Продукция этого бренда занимает около 20% отечественного рынка.

Отметим, экологи второй год бьют тревогу из-за сильного загрязнения воздуха в Бишкеке. Одна из причин – сжигание в печах некачественного угля, покрышек и отходов от швейной промышленности.


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URL: https://www.vb.kg/375648
Теги:
Чуйская область, экология, Бишкек, Кыргызстан
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