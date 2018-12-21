Мурата Суталинова переведут из колонии в онкологию 28 декабря

Пока Мурат Суталинов находится в колонии, но 28 декабря его переведут онкологию. Принято решение, что он будет проводить 2 недели в колонии и 2 недели в больнице. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

- Он 10 дней отдыхает, а затем снова отправляется на лечение. У него 4 стадия рака. Поэтому систематическое лечение ему просто необходимо, но на госпитализации врачи не настаивают. На данный момент состоянии Суталинова стабильно тяжелое, - пояснили в ГСИН.

Напомним, экс-глава ГКНБ осужден на 25 лет по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года. Наказание он отбывает в ИК № 47.