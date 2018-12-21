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Чиновники завысили объемы работ при строительстве трех школ

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- ВБ
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АКС ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по проверке выявлены факты злоупотребления ответственными лицами управления капитального строительства и регионального управления ГЭТИ по Баткенской области.

Установлено, что при строительстве и приемке в эксплуатацию 3 средних школ Баткенского района и зональной ветеринарной лаборатории г.Баткен были завышены объемы работы.

По данным фактам прокуратурой Баткенской области возбуждены уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества), 221 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 304 (Злоупотребление должностным положением) и 315 (Служебный подлог) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375652
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, ГКНБ, злоупотребление, подлог, превышение полномочий, растрата, школа, Кыргызстан, уголовное дело
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