В реестр Финразведки попадут политики и пособники террористов

Мы хотим получить исключительно справочную информацию по владельцам банковских ячеек и счетов для формирования централизованной базы данных, а никак для осуществления каких-либо противоправных действий. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Государственной службы финансовой разведки КР Гуламжан Анарбаев.

Он напомнил журналистам, что главная цель Финразведки – обеспечение финансовой безопасности страны, недопущение отмывания денег и финансирования терроризма и других преступлений.

- Мы не запрашивали у коммерческих банков наличие денежных средств и содержимое ячеек вкладчиков. Полную информацию о проведенных финансовых сделках мы будем запрашивать, если возникнет подозрение, что субъект занимается отмыванием денег или финансированием террористических организаций. Или, например, человек определенное количество лет проработал в госструктуре. У него появляется какое-то имущество, несметные богатства и мы начинаем искать – откуда он это приобрел. Понятно, что он не будет регистрировать все это не себя. Сейчас мы с этим сталкиваемся по некоторым фигурантам уголовных дел. Поэтому нам нужны данные, на кого открыты счета, - пояснил Анарбаев.

Как отметил статс-секретарь ГСФР Чынгыз Кененбаев, подобный реестр – не нарушение закона и не новшество, он формируется в том числе и во всех странах-членах Европейского союза.

- Сейчас мы, чтобы получить информацию по финансовым сделкам подозреваемого в преступлении лица, вынуждены ждать ответа от банков дней 20. Это затягивает работу. А реестр формируется в целях быстрого выявления банковских счетов. В первую очередь в него войдут лица, которые так или иначе занимаются террористической деятельностью. Также в рамках борьбы с коррупцией – политически значимые лица, - сообщил Кененбаев.

По его словам, электронный реестр будет содержать следующую информацию:

В отношении физического лица – ФИО, дата рождения, ПИН и номер банковского счета.

В отношении юридических лиц – наименование, ИНН, номер банковского счета.