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Для освобождения Мурата Суталинова нужна "просьба" прокурора и омбудсмена

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- Виктория Григоренко
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Омубдсмен Токон Мамытов планирует посетить осужденного Мурата Суталинова в ближпйшие дни. Если его состояние действительно тяжелое, то стоит рассмотреть вопрос о его амнистии. Об этом он сообщил VB.KG.

- Я уже объехал около 20 заключенных. Сейчас остались трое, в том числе, Мурат Суталинов. Чтобы точно понимать ситуацию, необходимо посмотреть заключение врачей и лично пообщаться с ним. И только после этого можно будет что-либо официально заявлять, - подчеркнул Мамытов.

А вот парламентарий Исхак Масалиев уверен, что если подобное законодательство ранее применили к "вору в законе" Азизу Батукаеву, то почему не помиловать Суталинова, в чьем деле присутствует политическая подоплека.

- Когда 9 апреля 2013 года Батукаева выпустили раньше срока с пометкой, что он болен раком, в аэропорт "Манас" его провожали омбудсмен Турсунбек Акун, начальник ГСИН Зарылбек Рысалиев и генеральный прокурор Аида Салянова. И все они тогда подчеркивали, что человек умирает. Салянова тогда перед нами, депутатами, доказывала, что Батукаев смертельно болен. Сейчас же, когда проблема со здоровьем другого осужденного на лицо, все молчат, - констатирует парламентарий.

Для справки: криминальный авторитет Азиз Батукаев осужден в 2006 году на 16 лет. Он отбывал наказание в СИЗО города Нарына. Из-за болезни он был выпущен из тюрьмы и улетел в Грозный (Чечня). Основанием для освобождения послужил диагноз врачей Центра гематологии: острый миелобластный лейкоз, гепатит С и цирроз печени. Позже другие врачи заявили, что анализы сделаны неверно и "вор в законе" не болен лейкозом.

- Поэтому, практика освобождения заключенных, особенно, если речь идет о 4-ой стадии рака, есть. Что же касается экс-главы ГКНБ, то даже не будучи врачом, видно, что состояние здоровья у человека тяжелое. А для помилования или амнистии нужно лишь ходатайство перед судом омбудсмена или прокурора. Может применить в отношении Суталинова помилование и президент. Просто видимо никто не торопится это сделать, - заключил Исхак Масалиев.

Напомним, ГСИН и врачи приняли решение, что онкобольной Мурат Суталинов будет проводить по две недели в колонии и больнице. Его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое. И хотя на госпитализации они не настаивают, он периодически проходит лечение в Наццентре онкологии и гематологии. У него диагностировали рак почки 4 стадии. Вторую экс-главе ГСИН удалили несколько лет назад.


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URL: https://www.vb.kg/375656
Теги:
Аида Салянова, Зарылбек Рысалиев, Исхак Масалиев, Мурат Суталинов, Токон Мамытов, Турсунбек Акун, Азиз Батукаев, амнистия, омбудсмен, онкология, парламент, Кыргызстан, ГСИН
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Комментарии
Читатель
24.12.2018, 10:24

А почему не сидят в тюрьме Атаханов Шамиль и его сын Данияр, авторы идеи и исполнители вывоза Азиза Батукаева? Как ни в чем не бывало они свободно ходят, крутят большие деньги и шарахаются по ресторанам, с непонятной охраной? Кто им это позволяет? Почему нет проверки их деятельности со стороны Генпрокуратуры и ГКНБ? Сын говорят совсем нюх потерял!

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