Для освобождения Мурата Суталинова нужна "просьба" прокурора и омбудсмена

Омубдсмен Токон Мамытов планирует посетить осужденного Мурата Суталинова в ближпйшие дни. Если его состояние действительно тяжелое, то стоит рассмотреть вопрос о его амнистии. Об этом он сообщил VB.KG.

- Я уже объехал около 20 заключенных. Сейчас остались трое, в том числе, Мурат Суталинов. Чтобы точно понимать ситуацию, необходимо посмотреть заключение врачей и лично пообщаться с ним. И только после этого можно будет что-либо официально заявлять, - подчеркнул Мамытов.

А вот парламентарий Исхак Масалиев уверен, что если подобное законодательство ранее применили к "вору в законе" Азизу Батукаеву, то почему не помиловать Суталинова, в чьем деле присутствует политическая подоплека.

- Когда 9 апреля 2013 года Батукаева выпустили раньше срока с пометкой, что он болен раком, в аэропорт "Манас" его провожали омбудсмен Турсунбек Акун, начальник ГСИН Зарылбек Рысалиев и генеральный прокурор Аида Салянова. И все они тогда подчеркивали, что человек умирает. Салянова тогда перед нами, депутатами, доказывала, что Батукаев смертельно болен. Сейчас же, когда проблема со здоровьем другого осужденного на лицо, все молчат, - констатирует парламентарий.

Для справки: криминальный авторитет Азиз Батукаев осужден в 2006 году на 16 лет. Он отбывал наказание в СИЗО города Нарына. Из-за болезни он был выпущен из тюрьмы и улетел в Грозный (Чечня). Основанием для освобождения послужил диагноз врачей Центра гематологии: острый миелобластный лейкоз, гепатит С и цирроз печени. Позже другие врачи заявили, что анализы сделаны неверно и "вор в законе" не болен лейкозом.

- Поэтому, практика освобождения заключенных, особенно, если речь идет о 4-ой стадии рака, есть. Что же касается экс-главы ГКНБ, то даже не будучи врачом, видно, что состояние здоровья у человека тяжелое. А для помилования или амнистии нужно лишь ходатайство перед судом омбудсмена или прокурора. Может применить в отношении Суталинова помилование и президент. Просто видимо никто не торопится это сделать, - заключил Исхак Масалиев.

Напомним, ГСИН и врачи приняли решение, что онкобольной Мурат Суталинов будет проводить по две недели в колонии и больнице. Его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое. И хотя на госпитализации они не настаивают, он периодически проходит лечение в Наццентре онкологии и гематологии. У него диагностировали рак почки 4 стадии. Вторую экс-главе ГСИН удалили несколько лет назад.