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Жители новостройки Ак-Ордо второй день сидят без света

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- ВБ
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Мы, жители новостройки Ак-Ордо улица Жаны Жол двое суток сидит дома без света!!! Наш район не газифицирован, поэтому готовить пищу приходится электричеством. SOS!!! Дома маленькие дети! Помогите нам - нам никто не может помочь уже второй день! А на улице температура -12! SOS!!!

А теперь предисловие, расскажу как начинается наше утро...Звоним мы в "Северэлектро",так как счета за свет приходят от туда, и умные счетчики стоят именно от СЕВЕРЭЛЕКТРО, девушка в колл-центре по имени Айгерим сначала говорит: "Мы заявку приняли", но тут же говорит, что звоните в Соколукский РЭС...Звоним туда, мужчина на конце провода некий Абыкеев отвечает, что обрыв в магистральном трансформаторе и это ваши проблемы - решайте их сами!

Ну, задаётся вопрос, как мы сами залезем в трансформатор? Разве это безопасно? Как мы знаем, электроэнергия это товар, который поставляется абоненту до счетчика, а дальше счетчика - это наши проблемы?! Мы правы? Следующий звонок в мэрию 1850 номер колл-центра... Девушка вежливо с нами общается, но всё стоит на месте, проблема не решается! Звоним опять в "Северэлектро", просим девушку помочь. Но там нас опять водят за нос. И это всё продолжается на протяжении двух дней!!!! Обращаемся к ГОСПОДИНУ МЭРУ!!! ПОМОГИТЕ НАМ!!! ПРОСТОМУ НАРОДУ!!!

Народную новость прислал Рашид


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URL: https://www.vb.kg/375657
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Северэлектро, отключение электроэнергии, Бишкек, мэр
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Комментарии
скафнюк
21.12.2018, 14:09

меньше бы захватывали земли и незаконно строили свои дома то и не жаловались бы на отсутствие света..теперь бегаете то свет им дай то воду то поликлинику строй то школу..а у себя работать не пробовали в селе..все мои сельские родственники и друзья работают с землей и живут куда богаче столичных..потому что они просто работают и ничего не просят..и покупают квартиры в бише а не захватывают земли..всяких ордо мордо вокруг столицы развелось..прям какой то криминальный пояс вокруг столицы..

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