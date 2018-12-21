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Девушка, обвинившая водителя Яндекс.Такси в угрозах, не выходит на связь

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- ВБ
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Пресс-служба Яндекс.Такси озвучила VB.KG комментарий по поводу ситуации с водителем, который, по словам заявительницы, угрожал ей изнасилованием.

"У нас нет своих водителей и автомобилей, мы работаем с партнерами – таксопарками и диспетчерскими. Они отбирают водителей в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Во вторник (18 декабря) в службу поддержки Яндекс.Такси действительно пришло подобное обращение. Сотрудники ответили в тот же день и попросили уточнить, о какой поездке идет речь, чтобы проверить информацию и быстро принять меры. К сожалению, ответа не последовало. С тех пор служба поддержки пытается дозвониться до пользователя.

Мы будем разбираться в ситуации вместе таксопарком-партнером, где устроен водитель. Если информация подтвердится, мы заблокируем водителя в системе, чтобы он больше не смог получать заказы пользователей Яндекс.Такси. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо", - говорится в заявлении компании.


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URL: https://www.vb.kg/375659
Теги:
конфликт, Бишкек, Кыргызстан, таксист - насильник, такси
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