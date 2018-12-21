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Так за что школьники убили своего одноклассника?

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- Екатерина Улитина
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Напомним, в городе Кызыл-Кия после драки скончался школьник 2003 года рождения. Как сообщили в УВД Баткенской области, все подростки учились в одной школе №10 в Кызыл-Кие. Накануне между учениками 9 и 10 класса произошел конфликт, они договорились встретиться 19 декабря в 14.00 и разобраться. На встречу собрались 15 человек. Группу девятиклассников из 5-6 человек возглавлял Э.М.

- Как только девятиклассники подошли на место встречи, один парень из группы десятиклассников ударил Э.М. 2-3 раза в грудь. Потом его ударил другой подросток. После очередного удара в грудь Э.М. упал, - сообщили VB.KG в пресс-службе УВД Баткенской области.

Девятиклассника увезли в больницу, где он скончался. Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинских экспертиз. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство из хулиганских побуждений". Проводится следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375660
Теги:
Баткенская область, дети, суд, убийство, драка, Кыргызстан, массовая драка, МВД, УВД
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