Бенефис Матраимова, или что связывает бывшего таможенника и СДПК

Волна после первой итоговой пресс-конференции президента Сооронбая Жээнбекова уже улеглась, но ее отголоски еще слышны. Правда, касаются они не столько Сооронбая Шариповича, сколько Раима Матраимова. Так вышло, что он – отсутствующая на пресс-конференции фигура, буквально стал главным ньюсмейкером дня. И до сих пор Кирнет буквально кишит упоминаниями Раима-миллиона. Пользователи даже устроили что-то вроде флешмоба – размести фотографию Матраимова у себя на странице, и поправь свое финансовое положение.

Шутки-шутками, но очевидно, что это была хорошо срежиссированная кампания, толчок которой дали СМИ, аффилированные с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Посылы были не новыми – ранее их уже озвучивали и сам Алмазбек Шаршенович, и его советник Фарид Ниязов.

Судя по реакции президента Жээнбекова, он, пытаясь сделать акцент на действительно важных вопросах и проблемах, из вежливости к представителям СМИ отвечал на их вопросы о Матраимове.

Так, представители телеканала Алмазбека Атамбаева "Апрель" живо интересовались тем, что связывает Сооронбая Жээнбекова с Раимом Матраимовым. Глава государства дал понять, что знает эту семью, и то как она 8 лет помогала партии СДПК и персонально ее руководителям.

Президент подчеркнул, что государственную должность Матраимов занимал многие годы при его предшественнике, и было бы логично любые вопросы, касающиеся экс-таможенника, задавать Атамбаеву.

Надо отдать должное Жээнбекову, он не стал ничего придумывать, а подчеркнул то, что и так все давно знают – они с Матраимовым неоднократно пересекались по партийным делам в СДПК.

"Я не скрываю, что работал с Матраимовыми. Искендер Матраимов является депутатом и членом СДПК. Еще один их брат работает акимом. (Тилек Матраимов 8 лет возглавляет Кара-Суйский район) Сам Раим Матраимов судится с правительством. Почему про него молчали раньше, и как только я стал президентом, стали его связывать со мной. Он работал еще до меня. Насколько я знаю, хороший специалист. Тогда на Ошской таможне, план по сбору платежей перевыполнялся в полтора раза. Поэтому при Атамбаеве за хорошую работу его перевели в Бишкек на должность первого заместителя Таможенной службы. И насколько мне известно, он и тут себя проявил. Когда я пришел, Матраимов уже не работал, но о нем начали говорить. Слышал, что он выиграл суд, но опять мне приписывают, что я помог", - с удивлением отметил президент.

Алмазбек Атамбаев не раз говорил, что когда Кубанычбек Кулматов впервые был назначен в Таможню в 2011 году, сборы выросли в три раза. Но, подчеркивают эксперты, экс-президент почему-то умалчивает, что как раз таки под началом Кулматова трудился Матраимов, и как раз по южному региону таможенные сборы перевыполнялись больше всего. Но эти факты по вполне понятным причинам заинтересованными лицами умалчиваются и игнорируются.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков добавил, что семья Матраимовых много работала на СДПК, и привел в пример выборы в 2011 году. И тогда, и позже, в бытность Раима Матраимова заместителем председателя Таможенной службы, его никто не критиковал, и только теперь почему-то начали про него много говорить. "А потом они стали неугодны, именно когда я пришел. Подумайте сами, это подлежит логике?" - недоумевает Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что догадывается, кто может стоять за подобным черным пиаром. "Такие как Фарид и ему подобные выставляют себя хорошими, а Жээнбеков - плохой. Так не пойдет. Я еще раз говорю. В борьбе с коррупцией я даже близкого родственника не пожалею", - подчеркнул глава государства.

Президент дал понять, что не намерен разбираться во взаимоотношениях Матраимова и Атамбаева. Если между ними есть недопонимание или вопросы друг к другу, они ведь вполне могут разобраться между собой в частном порядке, тем более, что эти люди хорошо и давно друг друга знают. И что у Жээнбекова нет желания смешивать чьи-то грязные интриги с государственными делами.