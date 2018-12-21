Ноокатский суд дал пояснения по отпущенному "на свободу" виновнику ДТП

В Ноокатском районном суде Ошской области законный представитель пострадавшей стороны по уголовному делу в отношении Ж.Ш.К. в интернете распространила видео, снятое без разрешения. По данному инциденту Ноокатский районный суд Ошской области уточняет следующее:

13 декабря 2018 года в Ноокатском районном суде был рассмотрен судебный материал об определении меры пресечения в отношении обвиняемого Ж.Ш.К. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 281 частей 2,4,5 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По итогам рассмотрения в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

17 декабря 2018 года следствие по данному делу было завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Адвокат обвиняемого обратился с ходатайством в суд с просьбой изменить определенную меру пресечения в связи с тем, что нет условий для получения соответствующего лечения, прилагая медицинское заключение доктора о необходимости оказания врачебной помощи в специализированном медицинском учреждении. Взятый под стражу ранее получал незначительный вред здоровью и перенес операцию на нос. Ему неоднократно была оказана скорая медицинская помощь.

18 декабря 2018 года суд удовлетворил поступившее ходатайство. Мера пресечения в отношении Ж.Ш.К. была изменена – до окончания следствия определен домашний арест. На сегодняшний день судебный акт Ноокатского районного суда Ошской области от 18 декабря ни кем не был обжалован.

Первое судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 28 декабря 2018 года.