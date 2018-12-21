Купи монетку - не прогадаешь!

Не знаете, чем порадовать близких на Новый год? Подарите родным памятные монеты Национального банка - произведение искусства и отличное инвестиционное вложение. К тому же теперь купить драгоценность можно в онлайн–магазине. В уходящем году на радость ценителям Национальный банк выпустил в обращение пять разновидностей коллекционных монет. Каждая из них или связана со знаменательными историческими событиями и развитием кыргызской государственности, или создана по мотивам национальных обычаев и этнических видов спорта.

Коллекционная монета "25 лет национальной валюте Кыргызской Республики" из серии "Исторические события" введена в обращение в честь празднования первого крупного юбилея сома.

Ее сюжет отражает путь развития национальной валюты: на лицевой стороне изображены первая банкнота номиналом 1 тыйын и банкнота наивысшего номинала - 5 000 сомов. Устойчивость и состоятельность национальной валюты КР

отображена в виде графического знака сома, состоящего из заглавной буквы официальной денежной единицы республики и нижнего подчеркивания, символизирующего стабильность. На оборотной стороне монеты в центре размещен герб КР, по окружности представлен номинальный ряд циркуляционных монет:

от 1 тыйына до 10 сомов.

Коллекционная монета "Комуз" гармонично дополнила серию "Национальные музыкальные инструменты". Основной сюжет лицевой стороны монеты - изображение уникального кыргызского инструмента - комуза, благодаря которому исключительно в устной форме передавалось из поколения в поколение множество красивых легенд, стихов, сказаний, раскрывающих жизнь кыргызского народа, его чаяния и переживания, счастье и радость, жизнь и смерть. На оборотной стороне монеты в центре представлено изображение исполнителя, играющего на комузе, в обрамлении стилизованной формы музыкального инструмента.

За неделю до старта III Всемирных игр кочевников в обращение были введены сразу три коллекционные монеты: номиналом 1 и 10 сомов, посвященные спортивному празднику, а также монета из серии "Эпоха Кыргызского каганата".

Монету "Улак тартыш" изготовили в двух модификациях - медно–никелевой и серебряной. Основной сюжет лицевой стороны монеты - скачущий всадник с улаком и вовлеченные в игру команды игроков. Динамику игры отражают линии, постепенно переходящие в очертания гор. В верхней части монеты размещены логотип Всемирных игр кочевников, выполненный цветной печатью, и название монеты "Улак тартыш", исполненное в руническом стиле. Номинал указан в нижней части монеты. На оборотной стороне в центре представлен герб Кыргызстана. По окружности серебряной монеты размещена надпись "Всемирные игры кочевников". В нижней части указан год выпуска монеты - 2018.

Коллекционная медно–никелевая монета "Жилище кыргызов - юрта" популяризирует духовные и культурные ценности кыргызского народа. На лицевой стороне монеты изображена юрта. В верхней части размещена надпись "Бозїй". В нижней части указаны номинал монеты и знак сома. На оборотной стороне в центре монеты размещен герб КР на фоне стилизованной конструкции юрты. В верхней части монеты - надпись "Улуу Кыргыз каганаты". Монета изготовлена с применением уникальной технологии - цветной ультрафиолетовой печати и лазерного матирования.

Еще один подарок коллекционерам Национальный банк сделал в конце октября, когда в обращение была введена монета, посвященная 90–летию со дня рождения выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Это первая памятная монета номиналом 20 сомов. Основной сюжет лицевой стороны - изображение портрета и факсимиле Чингиза Айтматова. По окружности монеты размещена надпись "Чынгыз Айтматов - 90 жыл/Chingiz Aitmatov - 90 years". На оборотной стороне монеты - герб КР. На фоне стилизованных гор и озера Иссык–Куль изображены белый пароход и Мать–олениха по мотивам произведения великого писателя.

Приобрести эти драгоценности пока еще можно свободно в кассах Национального банка, включая областные управления в регионах республики. Тираж не распродан. Кроме того, покупку можно совершить не выходя из дома на сайте: www.numizmat.nbkr.kg. В интернет–магазине по продаже нумизматических ценностей есть подробное описание каждой из коллекционных монет, указание ее цены и изображение. Оформить покупку так же легко, как и на любом другом веб–сайте. Оплатить заказ можно наличными деньгами или банковской картой. Также можно выбрать подходящий способ доставки покупки.

Василиса МИХАЙЛОВА.

Важно:

Каждая монета помещена в прозрачную акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Настоящий коллекционер ни при каких обстоятельствах не откроет капсулу, поскольку в таком случае нумизматическая ценность коллекционной монеты падает.

Памятные монеты имеют статус официального платежного средства на территории КР. Это означает, что, в принципе, серебряную "десятку" с изображением комуза на аверсе можно отдать за проезд в маршрутке.