По факту смертельного ДТП с участием сотрудника милиции возбуждено дело

16 декабря 2018 года примерно в 00:10 часов в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о факте дорожно-транспортного происшествия на одной из улиц города Кара-Балта. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным,15 декабря текущего года примерно в 23:30 часов 27-летний К.Н., управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц", на одной из улиц города не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной "Ниссан-Цефиро", после этого был совершен на находившихся рядом трех мужчин. В результате один из них, 27-летний А.Н., от полученных травм скончался на месте, остальные были доставлены в территориальную больницу.

Водитель, как выяснилось, оставив автомашину и место ДТП, направился в РОВД.

Данный факт ДТП зарегистрирован в ОВД Жайылского района. Автомашины поставлены в штрафстоянку. В ходе дальнейших проверок сотрудниками было установлено, что виновник ДТП является сотрудником отдела охраны Жайылского района. По предварительным данным он находился в нетрезвом состоянии.

Следственной службой на основании всех собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 281 УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. В ходе следствия отцом погибшего молодого человека было написано заявление о принятии мер в отношении виновника ДТП. Задержанный К.Н., был водворен в изолятор временного содержания, в последующем судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. В настоящее время следствие продолжается.