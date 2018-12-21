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В новогоднюю ночь общественный транспорт Бишкека будет работать до 2 ночи

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- ВБ
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Для удобства горожан и гостей столицы в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и бусы будут работать до 2 часов ночи.

Горожане смогут уехать с площади Ала-Тоо домой на автобусах по маршрутам:

- №7: Дачи – мкр. Аламедин 1;

- №9: жилой массив Тынчтык – мкр. Асанбай;

- №38: 110 квартал – мкр. Асанбай;

- №42: площадь Ала-Тоо – 12 мкр.

По троллейбусным маршрутам:

- №2 (мкр. Аламедин 1 – завод Фрунзе);

- №4 (Мясокомбинат – Кожзавод);

- №7 (мкр. Тунгуч – жилой массив "Ак-Орго");

- №8 (жилой массив "Ак-Орго" - ул. Лермонтова);

- №10 (Асанбай – завод Фрунзе);

- №14 (Верхний Джал – Киркомстром).

Микроавтобусы будут курсировать по маршрутам:

- №222 (жилые массивы "Ак-Ордо" - "Алтын Ордо");

- №224 (жилые массивы "Келечек" - "Жениш");

- №254 (жилые массивы "Ак-Ордо" - с. Восток);

- №166 (Кызыл-Аскер – Аю-Гранд);

- №211 (МТФ – жилой массив "Тынчтык);

- №260 (жилые массивы "Арча-Бешик" - "Бакай Ата");

- №164 (Баетово – Кок-Жар);

- 143 (Маевка – Кыргызстан);

- №219 (Учкун – Коммунаров);

- №240 (Энесай – 110 квартал);

- №192 (Ак-Ордо – Дордой 2).


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URL: https://www.vb.kg/375673
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, праздник, Бишкек, мэр, общественный транспорт, автобусная остановка
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