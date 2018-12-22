Ревнивая жена избила и обрила налысо соперницу

В Ташкенте устроили самосуд над одинокой матерью, побрив ее налысо, пишет со ссылкой на узбекские СМИ NUR.KZ. Это все происходило на глазах ее детейотерпевшая рассказала, что 4 октября в ее дом ворвались три женщины, которые избили ее и побрили наголо машинкой, которую принесли с собой.

Несмотря на то, что инцидент произошел несколько месяцев назад, женщины, устроившие самосуд, до сих пор не привлечены к ответственности и продолжают ей угрожать.

В пресс-службе Генпрокуратуры республики сообщили, что расследование дела было завершено 4 декабря. В настоящее время оно направлено в Следственный отдел Юнусабадского РОВД, где его еще раз рассмотрят.

Пострадавшая рассказала, что избиение произошло на глазах у ее несовершеннолетних детей, которые в результате увиденного получили психологические травмы.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Шахзода Хусанова получила "легкие травмы". На ее теле были обнаружены синяки, царапины и укусы, а также волосы женщины были коротко острижены.

В Юнусабадском РОВД сообщили, что жалоба по факту избиения зарегистрирована, но уголовное дело возбуждено не было.

Адвокат из Ташкента Умид Давлетов рассказал, что у сотрудников РОВД нет никаких оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.

Известно, что Шахзода Хусанова одна воспитывает двоих детей. В Telegram она познакомилась с мужчиной, жена которого узнала об общении супруга с другой женщиной.

Для того, чтобы наказать обидчицу, жена друга по переписке потерпевшей с двумя женщинами ворвалась в дом Хусановой.

Трое женщин избили ее и обрили наголо. После избиения пострадавшая потеряла сознание. Воспользовавшись состоянием жертвы, женщины нашли золотые украшения, которые забрали с собой.

Адвокат сообщил, что "самосуд" в Узбекистане не является преступлением, однако данное дело должно быть рассмотрено поэтапно.