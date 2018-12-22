Службы такси будут сообщать милиции информацию обо всех происшествиях

Сегодня заместитель начальника ГУВД Бишкека полковник милиции Нурбек Калыкеев провел рабочее совещание с руководством, менеджерами и директорами служб такси, работающих на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

По данным ведомства, на этой встрече обсуждались наиболее наболевшие вопросы, так как в последнее время участилась негативная информация и водители служб такси стали фигурировать в разных происшествиях.

"Все участники рабочей встречи пришли к взаимовыгодному сотрудничеству по обмену информаций по всем происшествиям и преступлениям, в которых они могут стать очевидцами. Руководство служб такси выразили готовность сотрудничать в решении всех возникающих вопросов", - сообщает ГУВД Бишкека.

Напомним, ранее в столице был задержан таксист по подозрению в изнасиловании. Кроме того, стали известны два случая, когда водители такси написали своим клиенткам СМСки крайне непристойного характера.