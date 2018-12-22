Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти смартфоны

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в пункте пропуска "Кадамжай - автодорожный" пограничники совместно с инспектором ГТС КР задержали гражданина Узбекистана при попытке незаконного перемещения через государственную границу 20 штук смартофонов.

Гражданин Узбекистана Й.Ш., 1988 г.р., направлялся из Кыргызстана в Узбекистан. При прохождении пограничного контроля он пытался в коробке, упакованной в пакет, под видом ручной клади нелегально пронести смартфоны марки "Samsung" в количестве 20 штук. У гражданина Узбекистана отсутствовали соответствующие документы на товар.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандного груза оценивается в сумму, составляющую более 198 000 сомов.

С целью проведения дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГТС КР.