Знахаря Хашима Зайналиева арестовали

Знахарь Хашим Зайналиев вчера был задержан и доставлен в ИВС Бишкека. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, завтра в отношении задержанного лекаря будет определена санкция.

- Вы же знаете, родители умершего ребенка отказались писать заявление, но представители Минздрава написали заявление на него и на основании этого было возбуждено уголовное дело о незаконном врачевании. Кроме того, на него поступило заявление от одного человека. Предположительно он задолжал ему крупную сумму денег и не вернул их. Плюс все эти лекарства, которыми он лечил людей, переданы экспертизе, - пояснил Сеитов.

Вместе с тем 19 пациентов Хашимова отказываются писать заявление на него и покидать его частное лечебное заведение.

- По этой причине там круглосуточно дежурит скорая помощь, а наши сотрудники обеспечивают безопасность, - добавил представитель МВД.

Напомним, Хашим Зайналиев получил скандальную известность после смерти одной из своих пациенток. Летом прошлого года 56-летняя женщина с раком груди четвертой стадии лечилась у Зайналиева. Он провел ей мастэктомию (ампутация груди). Позже женщина скончалась, и в октябре было заведено уголовное дело по статье "Незаконное врачевание". В ГУВД "ВБ"сообщили, что весной этого года производство дела было прекращено в связи с отсутствием полноценного состава преступления, к тому же родственники погибшей не стали предъявлять претензий.