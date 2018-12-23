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Знахаря Хашима Зайналиева арестовали

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- Бакыт Стамов
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Знахарь Хашим Зайналиев вчера был задержан и доставлен в ИВС Бишкека. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, завтра в отношении задержанного лекаря будет определена санкция.

- Вы же знаете, родители умершего ребенка отказались писать заявление, но представители Минздрава написали заявление на него и на основании этого было возбуждено уголовное дело о незаконном врачевании. Кроме того, на него поступило заявление от одного человека. Предположительно он задолжал ему крупную сумму денег и не вернул их. Плюс все эти лекарства, которыми он лечил людей, переданы экспертизе, - пояснил Сеитов.

Вместе с тем 19 пациентов Хашимова отказываются писать заявление на него и покидать его частное лечебное заведение.

- По этой причине там круглосуточно дежурит скорая помощь, а наши сотрудники обеспечивают безопасность, - добавил представитель МВД.

Напомним, Хашим Зайналиев получил скандальную известность после смерти одной из своих пациенток. Летом прошлого года 56-летняя женщина с раком груди четвертой стадии лечилась у Зайналиева. Он провел ей мастэктомию (ампутация груди). Позже женщина скончалась, и в октябре было заведено уголовное дело по статье "Незаконное врачевание". В ГУВД "ВБ"сообщили, что весной этого года производство дела было прекращено в связи с отсутствием полноценного состава преступления, к тому же родственники погибшей не стали предъявлять претензий.


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URL: https://www.vb.kg/375691
Теги:
задержание, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Хашим Зайналиев, МВД, Минздрав
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Комментарии
Читатель
23.12.2018, 14:33

"...производство дела было прекращено в связи с отсутствием полноценного состава преступления, к тому же родственники погибшей не стали предъявлять претензий...."

Если вас убьют, а родственники не станут предъявлять претензий, то убийцу наказывать не будут. Таковы дебильные законы в Кыргызстане.

Интересно, каким местом думают 120 депутатов-законодателей из Жогорку Кенеша ?

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