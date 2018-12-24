После драки своих помощников с гаишником отстранен прокурор Балыкчы

В ночь на 23 декабря в городе Балыкчи Иссык-Кульской области произошел конфликт между сотрудником УОБДД и сотрудниками местной прокуратуры. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- В результате словесной перепалки помощник прокурора нанес удар. В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье 305 часть 2 пункт 3 (Превышение должностных полномочий с применением физического насилия или угрозы его применения - ред). Кроме того, начато служебное расследование для выяснения подробностей произошедшего, - рассказали в Генеральной прокуратуре.

Оба помощника прокурора города Балыкчы отстранены от службы. Также временно отстранен прокурор города. Он не участвовал в конфликте, подчеркивают в надзорном органе.