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После драки своих помощников с гаишником отстранен прокурор Балыкчы

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- Екатерина Улитина
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В ночь на 23 декабря в городе Балыкчи Иссык-Кульской области произошел конфликт между сотрудником УОБДД и сотрудниками местной прокуратуры. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- В результате словесной перепалки помощник прокурора нанес удар. В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье 305 часть 2 пункт 3 (Превышение должностных полномочий с применением физического насилия или угрозы его применения - ред). Кроме того, начато служебное расследование для выяснения подробностей произошедшего, - рассказали в Генеральной прокуратуре.

Оба помощника прокурора города Балыкчы отстранены от службы. Также временно отстранен прокурор города. Он не участвовал в конфликте, подчеркивают в надзорном органе.


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URL: https://www.vb.kg/375697
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, драка, ГУОБДД, конфликт с сотрудником ГУОБДД, уголовное дело, Генеральная прокуратура, прокуратура
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Комментарии
скафнюк
24.12.2018, 13:24

вот такие мырки и занимают госдолжности повсеместно..соответственно и мырковские разборки..

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