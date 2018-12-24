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Ветераны энергоотрасли заявляют о серьезных фактах коррупции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководство нацэнергохолдинга и "ОАО "Электрические станции" приняли авантюристическое решение по строительству обводного канала. Так как выше плотины Камбар-Атинская ГЭС-2 на расстоянии 10 километров по течению реки Нарын имеется изгиб русла водного канала. Об этом VB.KG сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

Он отметил, что ранее специалисты гидрогеологи говорили, что в случае обрушения горных пород в этом месте может произойти перекрытие русла реки с образованием дамбы со стихийным накоплением водной массы.

- И при возможном прорыве этой дамбы плотина Камбар-Атинской ГЭС-2 не выдержит динамического удара якобы огромного объема воды. Примечательно, что эту операцию по строительству обводного канала в 2008-2009 годах планировала команда Максима Бакиева, Алексея Ширшова и Айбека Калиева, чтобы "отмыть" огромные государственные бюджетные средства. Но на протяжении 10-ти лет обрушения горной массы не произошло, и вероятность перекрытия русла реки Нарын оказалось низкой, - пояснил Умбеталиев.

Эксперт напомнил, что позже руководство "ОАО "Электрические станции" филиала "Камбар-Атинская ГЭС-2" и ОАО "Нарынгидроэнергострой" подписали трехсторонний договор №Д-19-7/110 от 16 ноября 2016 года.

- Генеральным подрядчиком выступало ОАО "Нарынгидроэнергострой", а субподрядной организацией ОсОО "Жагалмай". По неофициальной информации тогда было израсходовано более 200 млн сомов, но строительство обводного канала полностью так и не завершилось. При проверке деятельности ОсОО "Жагалмай" выяснилось, что эта фирма аффилирована парламентарием Исланбеком Сарсеитовым. Сам же договор №Д-47-84/ 332 от 23 мая 2018 года подписывался между "ОАО "Электрические станции" в лице и.о. генерального директора Бектенова Талайбека, филиала ТЭЦ г. Бишкек директора Воропаева Андрея и ОсОО "СЭБ Курулуш" в лице директора Сарсеитова Жалгасынбека "О восстановлении емкости золоотвала карты №10". И уже 22 июня 2018 года решением Совета директоров Нацэнергохолдинга Исланбек Сарсеитов назначается первым заместителем генерального директора "ОАО "Электрические станции". Он ради указанной должности даже сдал депутатский мандат, - подчеркнул Умбеталиев.

Он заявил, что к нему обратились ветераны энергетики города Кара-Куль. Они написали открытое обращение в Совет безопасности и ГКНБ, где требуют обратить внимание на происходящее в энергосекторе:

"В последнее время положение дел на стратегических объектах энергетики резко изменилось с приходом нового руководителя в ОАО "Электрические станции" в лице заместителя Искендера Сарсейитова.

Аффилированные компании: ОАО "Кыргызгидроспецстрой", ОсОО "СЭБ Курулуш", ОсОО "Жагалма" совместно с руководителями ОАО "Электрические станции" выигрывают тендерные конкурсы на строительные работы, проводимые ОАО "Электрические станции", в том числе на каскаде Токтогульских ГЭС, Камбаратинской ГЭС-2 и ТЭЦ Бишкека. Эти компании принадлежат родственникам и друзьям заместителя гендиректора ОАО "Электрические станции" И. Сарсейитова. Чтобы скрыть причастность компаний с ним, учредители и акционеры из числа родственников в срочном порядке перерегистрировали их на другие подставные лица.

При этом ОАО "Кыргызгидроспецстрой" с начала с 2018 года выполнил работы по очистке шлакоотвала ТЭЦ Бишкек на сумму более 74 млн сомов.

Недавно ОАО "Кыргызгидроспецстрой", без проведения конкурса, подписывает с ОАО "Электрические станции" и ТЭЦ Бишкек дополнительное соглашение на сумму 1 млн 600 тысяч сомов по очистке золоотвала столичной ТЭЦ.

К тому же, заместитель начальника капитального строительства ОАО "Электрические станции" Ибрагим Алиев лоббирует интересы аффилированной компании ОсОО "БИОР". Эта компания выигрывает конкурсы по ремонту электрооборудования и замене высоковольтных кабелей на крупных ГЭС.

Стоит отметить, что в ОАО "Электрические станции" у многих замов, руководителей управлений и отделов, служб имеются аффилированные компании. В тех же "Электрических станциях" происходят грубые нарушения Закона КР "О госзакупках" статья № 6 "конфликт интересов" и статья №4. Так как закупающая организация не может заключать договор или рамочное соглашение о закупках с поставщиком (подрядчиком), учредителем и (или) участниками которых являются лица, занимающие политические государственные, политические, муниципальные должности, специальные государственные должности и их близкие родственники.

И хотя прежние руководители правительства, нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции", ТЭЦ Бишкека находятся в СИЗО ГКНБ, прежние серые коррупционные схемы продолжают действовать".

В свою очередь Расул Умбеталиев добавил, что совместные усилия всех ветвей власти и общества, направленные на искоренение коррупции, дадут позитивные результаты. Ведь только совместными усилиями мы можем победить это зло.

- Руководители энергетической отрасли будут "истерить", обвинять в распространении лживой и недостоверной информации, грозиться подачей исковых заявлений в суды. Но хотелось бы напомнить слова Сооронбая Жээнбеова, сказанные 19 декабря 2018 года на итоговой пресс-конференции: "Борьба с коррупцией - это не выборочно, это системная борьба. И она должна быть равной. Неприкосновенных не будет", - резюмировал Расул Умбеталиев.

От редакции добавим, что в настоящий момент, согласно базе Минюста КР, руководителем ООО "СЭБ Курулуш" действительно числится Жалгасынбек Сарсеитов. Перерегистрацию компания прошла 16 июля 2018 года.

ООО "Жагалмай" руководит некая Гулсара Зарипова, а учредителем является Акимжан Толубаев. Зарегистрирована компания в городе Кара-Куль. Дата последней перерегистрации 24 февраля 2017 года.

ОАО "Кыргызгидроспецстрой" прошло последнюю перерегистрацию 22 июня 2009 года. Ее руководитель Джапаралы Камалбаев.

ОАО "Нарынгидроэнергострой" зарегистрировано 1 декабря 2003 года и перерегистрацию не проходило. Директором компании числится Альберт Абазбеков. А вот учредителем является АО "Alke Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi" во главе с Чемиш Тунжер. И большая часть этих фирм, действительно, числятся в городе Кара-Куль.

В ОАО "Электрические станции" VB.KG пояснили, что все госзакупки в их ведомстве проходят исключительно путем конкурса на портале госзакупок при Минфине.

- То есть ни о каком лобби речи не идет. Победителем становится та компания, которая выиграет тендер,- подчеркнули в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/375698
Теги:
ГКНБ, Электрические станции, ГЭС, коррупция, отключение электроэнергии, президент, энергетика, деньги, совбез, Нацэнергохолдинг, Сооронбай Жээнбеков
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