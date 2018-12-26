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Коммунальные службы обманывают бишкекчан?

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- ВБ
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Недавно переехала в другую квартиру по улице Манасчи Сагынбая, 221. Состояние плачевное. Городские службы, ответственные за теплосети, за канализацию, да и за состояние подъездов и придомового участка, наверное забыли о своих функциях.

Хотя домоуправление находится через дом.

С началом холодов можно сразу обратить внимание на тепло в батареях, которые еле "живые", поддерживают тепло на уровне, чтоб батареи не замерзли. Обращались в местные теплосети с заявкой, пришел специалист, замерил каким-то прибором температуру в комнате и, ссылаясь на существующие нормы +18-ти градусов, сказал, что все нормально.

Хотя причем тут температура в комнате, когда мы жалуемся на температуру воды в батареях, а температуру в комнате мы подогреваем с помощью обогревателя, чтоб не замерзнуть. Да и у нас есть, с чем сравнить - в верхних микрорайонах, где проживают наши родственники, например батареи горячие, хотя по тарифам на данное тепло мы платим одинаково.

Почему такая норма? Давайте тогда установим соответствующую плату согласно реального тепла в батареях, а не тепла воздуха в комнате.

Да, еще хотелось рассказать о состоянии канализационных труб в подъезде. В наш подвал невозможно спуститься без противогаза, вонь невообразимая, а состояние труб, к которым невозможно добраться, сверхаварийное. Постоянный запах канализации по квартире.

Обращались к жителям, почему они не предпринимают действий, ответ: "Все-равно ничего не сделают, и лучше помалкивать, довольствоваться тем, что есть, а если холодно, можно одеться, а если воняет, можно открыть окно и т.д".

Тогда вопрос к коммунальным службам, зачем мы вам платим деньги?Так недавно мы подъезд отремонтировали за собственные деньги, не дожидаясь домоуправления. Мы требуем, чтобы коммунальные службы все-таки занимались своей работой, а не прикрывались абсурдными нормами, помощь которых, например Теплосети, заключается прийти в "белых перчатках" с термометром и при холодных батареях говорить, что все в норме, и считать, что таким образом они закрыли заявку. И для статистики будет включен ответ, что еще одна жалоба граждан рассмотрена. Неужели нельзя подойти к решению вопроса более ответственно, комплексно с работниками МТУ, домоуправления и др. служб?

Народную новость прислала Шайгуль


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URL: https://www.vb.kg/375699
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, ремонт, Бишкек, авария
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