Сотрудник ГУОБДД ранил случайного прохожего, когда гнался за членом ОПГ

23 декабря примерно в 18.00 часов при несении службы инспекторами УОБДД по г. Ош была замечена автомашина марки "Мерседес С-320" с передними тонированными стеклами. У авто также отсутствовал задний государственный номерной знак, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

При остановке транспортного средства водитель, не подчинившись, умышленно совершил наезд на инспектора УОБДД по г. Ош прапорщика милиции С.А., после чего попытался скрыться.

Его напарник незамедлительно на служебной автомашине погнался за нарушителем и попытался остановить автомашину. Однако водитель Мерседеса на большой скорости хаотично маневрировал, неоднократно выезжая на полосу встречного движения, тем самым создавая угрозу для других участников дорожного движения, в том числе и детей.

Преследуя нарушителя, лейтенант милиции К. А. предупредил его о намерении применить табельное оружие и дважды произвел предупредительный выстрел из пистолета вверх, но тот продолжал удерживать высокую скорость, игнорируя требования об остановке. В соответствии с Законом "Об ОВД Кыргызской Республики", лейтенант К.А. применил оружие и произвёл выстрел по колесам автомашины. Пуля попала в переднее крыло автомашины, после чего рикошетом в часть правого уха 57- летнего жителя г. Ош, гр. Ю.А. который шел по краю проезжей части. В дальнейшем он был доставлен в Ошскую городскую клиническую больницу. В настоящее время состояние гражданина Ю.А. удовлетворительное.

Прапорщик милиции А.С. с полученными травмами госпитализирован в Ошскую городскую клиническую больницу.

Нарушитель задержан и водворен в ИВС. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Ошской области который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

По данному факту следственным отделом УВД г. Ош возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК Кыргызской Республики.