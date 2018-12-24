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ГКНБ: провокаторы, раскачивающие тему против граждан КНР, выявлены

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- ВБ
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В связи с активным обсуждением и распространением в интернет-пространстве и соцсетях о противоправных деяниях граждан КНР на территории Кыргызской Республики, ГКНБ КР проводится проверка по данному факту.

В настоящее время ГКНБ установлен ряд распространителей провокационных сообщений, отдельные из которых уже дали признательные показания, где раскаиваются в содеянном.

В связи с этим, ГКНБ заявляет, что имеются определенные деструктивные силы, которые целенаправленно изготавливают и распространяют материалы, тем самым вводят общественность в заблуждение, конечной целью которых является дестабилизация обстановки в республике.

В частности, распространяется ряд материалов, один из которых - распространенное видео жестокого убийства шестилетний девочки, снятое в 2015 году в Республике Казахстан, по которому убийцы уже понесли наказание.

В этой связи ГКНБ предупреждает не становиться соучастником противоправной деятельности и оружием в руках злоумышленников.

При этом напоминает, что согласно ст. 299 Уголовного кодекса КР за действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной (этнической) или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, влекут за собой уголовную ответственность и наказываются лишением свободы от четырех до семи лет.

В этой связи, ГКНБ проводится работа по выявлению провокаторов, которые понесут законное наказание в рамках уголовного законодательства КР


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URL: https://www.vb.kg/375703
Теги:
ГКНБ, задержание, Китай, Кыргызстан
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