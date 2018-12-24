Любительница многоженства назвала мужа Гульзат Мамытбек "каапыром"

Журналист Назира Бегим осудила активистку и общественную деятельницу Гульзат Мамытбек за выбор в мужья иностранца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, разве могут кыргызкие девушки дарить свою красоту каким-то иностранцам.

"Они хотят "Голливуд центр" построить на Иссык-Куле. Не позволю каким-то там "каапырам" (неверный, - прим. ред.) мой Иссык-Куль трогать!!! Пусть в своем Эквадоре ставит этот центр. Конечно, пусть выходит замуж, пусть будет счастлива, но разве в стране кыргызов мало? Гульзат без твоего мачо здесь полно парней, которые хотят развивать нашу страну. Твоим детям разве он может дать достойное воспитание? Ты говоришь, что вначале сама к нему привыкнешь, а потом только познакомишь с детьми. Получается, ты этого "каапыра" ставишь выше своих детей. Как ты можешь говорить, что ты с этим иностранцем будешь развивать Кыргызстан? Ты предательница-патриотка, с каким лицом ты делаешь подобные заявления?", - написала она на своей странице.

Отметим, в прошлом году журналистка Назира Бегим выступила с инициативой разрешить в Кыргызстане многоженство. По ее мнению, многоженство решит многие проблемы общества, в том числе вопрос моральной деградации и проституции. Сама же она в одном из своих интервью призналась, что готова стать "токол" (младшая жена, - прим. ред.).

Напомним, ранее активистка Гульзат Мамытбек назвала имя своего будущего мужа. Им оказался гражданин Эквадора испанского происхождения Хуан Буэндиа.

Правда, и до сегодняшнего дня некоторые пользователи соцсетей сомневаются, что этот "жених" - настоящий. ГУльзат Мамытбек подозревают в "постановочном браке" ради пиара.