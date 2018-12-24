Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 декабря, поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения.

"Искренне поздравляю Вас с днём рождения!

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика нашла свой светлый путь развития, делает уверенные шаги, направленные на обеспечение благополучия братского азербайджанского народа.

Уверен, что многовековая дружба и братские отношения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой при Вашей поддержке и впредь будет укрепляться и внесет весомый вклад в развитие и благополучие двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни, успехов в вашей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу мира и процветания", - отмечается в поздравительной телеграмме Главы государства.