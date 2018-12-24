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Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Алиева с днем рождения

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 декабря, поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения.

"Искренне поздравляю Вас с днём рождения!

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика нашла свой светлый путь развития, делает уверенные шаги, направленные на обеспечение благополучия братского азербайджанского народа.

Уверен, что многовековая дружба и братские отношения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой при Вашей поддержке и впредь будет укрепляться и внесет весомый вклад в развитие и благополучие двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни, успехов в вашей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу мира и процветания", - отмечается в поздравительной телеграмме Главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/375711
Теги:
Азербайджан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, поздравление, Сооронбай Жээнбеков
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