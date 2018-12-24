АО "МАМ" проводит ремонт в аэропорту "Исфана"

ОАО "Международный аэропорт "Манас" проводит строительно-монтажные работы в аэропорту "Исфана".

Для повышения качества обслуживания и создания благоприятных условий прилетающим авиапассажирам и встречающим разработан проект по расширению здания аэровокзала аэропорта "Исфана". Планируется увеличить площадь аэровокзала со 180 до 552,9 квадратных метров, что позволит увеличить пропускную способность до 75 пассажиров в час.

В новом аэровокзале будут созданы дополнительные удобства для пассажиров. Для обеспечения безопасности авиапассажиров расширится зона предполетного досмотра, а в зале прилета будет установлена система выдачи багажа. Также на привокзальной площади будет обустроена парковка для автомашин.

Для справки:

Аэропорт "Исфана" имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации КР, согласно которому принимает воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственно взлетно-посадочную полосу - 1700х35м.

Введен в эксплуатацию в 1974 году.

Эксплуатируемые типы ВС - Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-28, SAAB 340B. ВАе-146-200 и Rj -85 с ограничением веса.