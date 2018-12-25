В бишкекской школе туалет на улице, без канализации

Здравствуйте. У нас такая проблема.

В новостройке Арча Бешик в школе номер 79 туалет на улице, без канализации. Внутри скользко, грязно. Вы представляете,на 1500 человек туалет на улице!!? В столице и в наше время. Маленьким детям трудно, антисанитария, и за переменку не успевают. Помогите пожалуйста построить нормальный туалет с канализацией.

Народную новость прислала Эля