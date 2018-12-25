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В бишкекской школе туалет на улице, без канализации

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- ВБ
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Здравствуйте. У нас такая проблема.

В новостройке Арча Бешик в школе номер 79 туалет на улице, без канализации. Внутри скользко, грязно. Вы представляете,на 1500 человек туалет на улице!!? В столице и в наше время. Маленьким детям трудно, антисанитария, и за переменку не успевают. Помогите пожалуйста построить нормальный туалет с канализацией.

Народную новость прислала Эля


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URL: https://www.vb.kg/375722
Теги:
мэрия, санитария, школа, Бишкек
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Комментарии
312
25.12.2018, 10:38

А что в здании школы отсутствует туалет? Скорее всего администрация его для детей не открывает. Сами-то учителя не на улицу же ходят?

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