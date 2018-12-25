В Бишкеке действует ОПГ по краже казахских автономеров?

Редакции VB.KG переслали аудиозапись разговора владельца авто с молодым человеком, который украл автономера и вымогал за их возврат 5 000 сомов.

Грабитель-вымогатель, судя по всему - молодой человек не старше 30 лет, без стеснения говорит, что если владелец авто не переведет требуемую сумму на определенный телефонный номер, номера (казахские) выбросят, и он их никогда не найдет. Вымогатель прекрасно знаком со схемой их восстановления.

Он вальяжно расписывает все будущие сложности - придется ехать (без машины) обратно в Казахстан, там писать заявление, ждать, когда выдадут новый номер, потратить значительные средства.

Вымогатель предупреждает, что если владелец авто будет пытаться "играть в догонялки", он выбросит сим-карту, и потерпевший больше ни номер, ни его никогда не найдет.

При этом он утверждает, что у него "ментовская" крыша, и если деньги переведут, больше никто никогда эту машину не тронет.

"Все это четко контролирует Алмаз-байке", - рассказывает вымогатель.

Любопытно, что грабитель называет конкретные адреса и конкретные платежные терминалы, через которые нужно перевести средства.

Судя по всему, действует хорошо отлаженная схема. И было бы здорово, если бы правоохранительные органы в ней разобрались, как и с членами, очевидно, ОПГ, которая промышляет этим бизнесом.