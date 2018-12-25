Погода
$ 69.81 - 69.89
€ 79.07 - 79.92

В Бишкеке действует ОПГ по краже казахских автономеров?

2483  0
- Марина Осипова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Редакции VB.KG переслали аудиозапись разговора владельца авто с молодым человеком, который украл автономера и вымогал за их возврат 5 000 сомов.

Грабитель-вымогатель, судя по всему - молодой человек не старше 30 лет, без стеснения говорит, что если владелец авто не переведет требуемую сумму на определенный телефонный номер, номера (казахские) выбросят, и он их никогда не найдет. Вымогатель прекрасно знаком со схемой их восстановления.

Он вальяжно расписывает все будущие сложности - придется ехать (без машины) обратно в Казахстан, там писать заявление, ждать, когда выдадут новый номер, потратить значительные средства.

Вымогатель предупреждает, что если владелец авто будет пытаться "играть в догонялки", он выбросит сим-карту, и потерпевший больше ни номер, ни его никогда не найдет.

При этом он утверждает, что у него "ментовская" крыша, и если деньги переведут, больше никто никогда эту машину не тронет.

"Все это четко контролирует Алмаз-байке", - рассказывает вымогатель.

Любопытно, что грабитель называет конкретные адреса и конкретные платежные терминалы, через которые нужно перевести средства.

Судя по всему, действует хорошо отлаженная схема. И было бы здорово, если бы правоохранительные органы в ней разобрались, как и с членами, очевидно, ОПГ, которая промышляет этим бизнесом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375723
Теги:
грабеж, Казахстан, ОПГ, транспорт, шантаж, Кыргызстан, автомобили, криминал, автономер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  