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Лекарь Хашим Зайналиев арестован по подозрению в мошенничестве

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- Екатерина Улитина
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Октябрьский суд Бишкека избрал меру пресечения Хашима Зайналиеву, который выдаёт себя за лекаря, способного излечить онкологические заболевания. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

Следующие два месяца "целитель" проведёт в СИЗО №1 в Бишкеке.

Напомним, Хашим Зайналиев стал известен после того, как в его клинике умерла пациентка. Он пытался провести ей операцию по удалению груди без анестезии. Тогда клинику удалось закрыть, но лекаря к ответственности не привлекли, так как родственники отказались писать заявление в милицию. Через несколько месяцев клиника Зайналиева вновь открылась.

В ноябре 2018 года в детское отделение онкологии и гематологии после лечения у Зайналиева привезли девочку в тяжелом состоянии. Родители ребёнка отказались от обвинений к целителю.

Завести уголовное дело удалось лишь в декабре. Родственники умершей от онкологического заболевания женщины пожаловались в милицию, что Хашим Зайналиев взял у них 100 тысяч сомов, пообещав излечить родственницу от рака. На лекаря возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

В социальных сетях остаётся активной страница Хашима Зайналиева. Сегодня утром он обратился к президенту, с просьбой защитить его от нападок представителей традиционной медицины. Каким образом "лекарь" смог из СИЗО выйти в Сеть, или кто пишет от его имени - неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/375725
Теги:
ГУВД, СИЗО, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, медицина, Хашим Зайналиев
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