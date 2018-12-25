Лекарь Хашим Зайналиев арестован по подозрению в мошенничестве

Октябрьский суд Бишкека избрал меру пресечения Хашима Зайналиеву, который выдаёт себя за лекаря, способного излечить онкологические заболевания. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

Следующие два месяца "целитель" проведёт в СИЗО №1 в Бишкеке.

Напомним, Хашим Зайналиев стал известен после того, как в его клинике умерла пациентка. Он пытался провести ей операцию по удалению груди без анестезии. Тогда клинику удалось закрыть, но лекаря к ответственности не привлекли, так как родственники отказались писать заявление в милицию. Через несколько месяцев клиника Зайналиева вновь открылась.

В ноябре 2018 года в детское отделение онкологии и гематологии после лечения у Зайналиева привезли девочку в тяжелом состоянии. Родители ребёнка отказались от обвинений к целителю.

Завести уголовное дело удалось лишь в декабре. Родственники умершей от онкологического заболевания женщины пожаловались в милицию, что Хашим Зайналиев взял у них 100 тысяч сомов, пообещав излечить родственницу от рака. На лекаря возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

В социальных сетях остаётся активной страница Хашима Зайналиева. Сегодня утром он обратился к президенту, с просьбой защитить его от нападок представителей традиционной медицины. Каким образом "лекарь" смог из СИЗО выйти в Сеть, или кто пишет от его имени - неизвестно.