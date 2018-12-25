Музаффар Исаков пока остается нардепом. Азиз Суракматов больше не кандидат

Центризбирком в ближайшие два дня рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий депутата от фракции СДПК Музаффара Исакова. Об этом редакции VB.KG сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
По его словам, по итогам заседания будет принято соответствующее решение.
- Если ЦИК примет заявление депутата, то вместо него в Жогорку Кенеш придет следующий по списку от партии СДПК Омурбек Бакиров, - сказал он.
Кроме того, вчера члены ЦИК приняли заявление мэра Бишкека Азиза Суракматова о выходе из списка кандидатов в депутаты от партии СДПК.
Отметим, вчера депутат Музаффар Исаков подал заявление в Центризбирком о своем досрочном сложении депутатских полномочий по собственному желанию.
По данным СМИ, в марте 2017 года на него было заведено уголовное дело по статье "Коррупция". По данным ГКНБ, будучи главой айыл окмоту он незаконно перевел земли сельхозназначения под строительство жилых домов.