Музаффар Исаков пока остается нардепом. Азиз Суракматов больше не кандидат

Центризбирком в ближайшие два дня рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий депутата от фракции СДПК Музаффара Исакова. Об этом редакции VB.KG сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, по итогам заседания будет принято соответствующее решение.

- Если ЦИК примет заявление депутата, то вместо него в Жогорку Кенеш придет следующий по списку от партии СДПК Омурбек Бакиров, - сказал он.

Кроме того, вчера члены ЦИК приняли заявление мэра Бишкека Азиза Суракматова о выходе из списка кандидатов в депутаты от партии СДПК.

Отметим, вчера депутат Музаффар Исаков подал заявление в Центризбирком о своем досрочном сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

По данным СМИ, в марте 2017 года на него было заведено уголовное дело по статье "Коррупция". По данным ГКНБ, будучи главой айыл окмоту он незаконно перевел земли сельхозназначения под строительство жилых домов.