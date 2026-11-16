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В Сузакском районе выявили многолетнюю подделку документов на землю

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В Сузакском районе выявлен факт подделки документов на земельные участки. По подозрению в причастности к незаконной деятельности задержаны три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, подозреваемые на протяжении длительного времени занимались подделкой документов на земельные участки, нарушая требования законодательства Кыргызстана.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны граждане З.И.Э., Х.У.Р. и С.О.Х. Все трое водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и выявление других лиц, причастных к противоправной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/463133
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, земельный участок, Сузакский район, поддельные документы
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