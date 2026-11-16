В Сузакском районе выявили многолетнюю подделку документов на землю

В Сузакском районе выявлен факт подделки документов на земельные участки. По подозрению в причастности к незаконной деятельности задержаны три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, подозреваемые на протяжении длительного времени занимались подделкой документов на земельные участки, нарушая требования законодательства Кыргызстана.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны граждане З.И.Э., Х.У.Р. и С.О.Х. Все трое водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и выявление других лиц, причастных к противоправной деятельности.