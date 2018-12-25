Маршрутка врезалась в грузовик. Погиб 7-летний мальчик

22 декабря примерно в 14.53 на 3 км автодороги Ош-Эркечтам в селе Медресе (Фуркат) а/о Шарк Кара-Суйского района произошло смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-служба УОБДД Ошской области.

Житель Кара-Суйского района М.А. 1984 г.р., управляя "Мерседес-Бенц-308D", не справился с управлением и выехав на встречную полосу столкнулся с грузовым авто "SHAANXI – SX5314". За рулем последнего находился также житель Кара-Суйского района 1993 г.р. Т. уулу Т.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Так А.У. 1979 г.р., Ж. кызы А. 1998 г.р. и Б.Б. 2001 г.р. доставлены в Ошскую областную больницу.

Еще один пассажир - Ж.А. 2011 г.р. от полученных травм скончался в больнице.

По факту аварии проводится расследование Кара-Суйским РУВД. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.