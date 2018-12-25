В столице продолжаются работы по установке светофоров

Мэрией города Бишкек с целью повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортных условий как пешеходам, так и водителям производится установка новых светофорных объектов и дорожных знаков.

18 апреля 2018 года управлением городского транспорта мэрии города Бишкек был утвержден титульный список, куда включено 19 транспортных и 24 светофорных объектов.

Также дополнительно в список были включены светофорный объект на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова и пешеходный светофорный объект по улице Токтоналиева напротив Генеральной прокуратуры КР. В ускоренном режиме был проведен тендер по двум светофорным объектам, и в настоящий момент уже начались работы по установке.

Управлением городского транспорта проводится приемка и сдача объектов специализированному монтажно-эксплуатационному управлению (СМЭУ) ГУОБДД МВД КР для эксплуатации и дальнейшего обслуживания.

Сданы в эксплуатацию 14 светофорных объектов на следующих перекрестках:

1.ул. Элебесова – ул. Васильева

2.ул. Бакаева – ул. Грибоедова

3.ул. Шабдан – Баатыра – ул. Исакеева

4.ул. А. Токомбаева – ул. Нуркамал

5.ул. А. Токомбаева – ул. Куттубаева

6.ул. Исанова – ул. Боконбаева

7.ул. Садырбаева (Баха) – ул. Семетей

8.ул. Омуракунова – Тагай – Бий

9.ул. М. Ганди – ул. Васильева

10.ул. Элебесова – ул. Витебская

11.ул. Панфилова – ул. Медерова

12.ул. Профсоюзная – ул. П. Лумумбы

13.ул. Анкара – ул. Достоевского

14.ул. Шопокова – ул. Жумабека

Работы по 5 светофорным объектам продолжаются:

ул. Профсоюзная – ул. Фучика

ул. Ж.Пудовкина – ул. Карасаева

ул. Л.Толстой – ул. Игембердиева

ул. Элебесова – ул. Курманалиева

ул. Ахунбаева – ул. Джунусалиева

Дорогие горожане! При формировании титульного списка строительства светофорных объектов на 2019 год обязательно будут учтены ваши замечания и пожелания.