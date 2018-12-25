Бишкекчане просят установить знак "Осторожно, пешеход!" около Минздрава

По ул. Коенкозова между улицами Московской и Боконбаева на пересечении ул. Чокморова имеется пешеходный переход с нанесением "зебры" для прохода в сквер у Минздрава КР. В вечернее время и во время снегопада ее не видно - заносит снегом, а там в вечернее время идут семьи с детворой, пенсионеры, которые в силу возраста не всегда успевают оценить опасную дорожную ситуацию. Все это потому что с ул. Боконбаева машины, повернув вниз, направо разгоняются. Иногда из-за стоящих у обочин машин даже в дневное время опасно переходить пешеходам.

Очень просим во имя избежание трагедий и спасения жизней, установить на видном месте (не закрытом ветками деревьев) знак - осторожно пешеход!

Мы выражаем благодарность городским властям за то, что сквер преобразился в лучшую сторону, проведено освещение, скамейки, заасфальтированы тротуары, проводится озеленение и уборка территории сквера, работает участковая милиция проводящая ежедневный вечерний обход, тем самым создавая безопасную зону и сберегая имущество от вандалов.

Радует и то что были пресечены попытки разместить павильоны с играми и аттракционами, установить ларьки по продаже напитков и сладостей, тем самым сэкономили деньги многим родители и сохранили здоровье деток и студентов. Хорошее надо всегда отмечать, потому как это каждодневный труд специалистов, работников благоустройства и они должны получать обратную связь в виде благодарности.

Всех с наступающим Новым Годом с пожеланием превратить наш город по уюту образца нашего любимого ГОРОДА ФРУНЗЕ!!!

Народную новость прислал Макен