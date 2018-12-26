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"Союзмультфильм" презентовал новогоднюю серию "Простоквашино"

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- Оксана Гут
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"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию мультфильма современного "Простоквашино". Премьера состоялась накануне, выпуск под названием "Как бы (?) не было зимы" опубликован на YouTube-канале студии.

Как передают российские СМИ с ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма", режиссерами новогодней серии стали неоднократный лауреат Российского фестиваля анимационного кино в Суздале Софья Кравцова и Михаил Солошенко.

Герои выпуска готовятся к встрече Нового года. Маленькую сестренку Дяди Федора Веру Павловну печалит отсутствие снега. Чтобы поднять ей настроение друзья делают все возможное: украшают дом, переодеваются в новогодние костюмы и зовут в гости "деда Мороза". В конце серии случится долгожданное чудо и заиграет знаменитая песня "Кабы не было зимы". Исполнят ее Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.

Картина получилась яркой, доброй и с юмором. Создатели не обошли стороной даже тему пенсионной реформы в РФ.

Как и ранее, в десятой по счету серии нового "Простоквашино" дядю Федора озвучивает молодой актер Алексей Онежен, маму Дяди Федора – Юлия Меньшова, кота Матроскина – Антон Табаков, Шарика – Гарик Сукачев, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин.


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URL: https://www.vb.kg/375733
Теги:
мультфильм, Новый год, праздник, Россия, телевидение
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